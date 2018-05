Selvom hun netop er blevet dømt for bedrageri, er Nadia Shila med, når den nye sæson af 'De unge mødre' rammer skærmen til efteråret.

Torsdag sluttede retssagen mod 22-årige Nadia Shila Petersen og 47-årige Heidi Pedersen, som var tiltalt for i alt 73 forhold af databedrageri, bedrageri og dokumentfalsk. De to ‘De unge mødre’-deltagere havde ifølge anklageskriftet succesfuldt svindlet for 140.763 kroner, men har forsøgt at svindle for yderligere 96.064,79 kroner. Det løber i alt op på 236.832,79 kroner.

Nadia Shila og Heidi blev kendt skyldige i de fleste af de 73 forhold, de var anklaget for. Heidi Pedersen har fået fire måneders ubetinget fængsel, mens Nadia Shila fik seks måneders ubetinget fængsel, efter en enig domsmandsret havde vurderet sagen. Spørgsmålet er så, om kriminaliteten får konsekvenser for Nadia Shilas fremtidige medvirken i ‘De unge mødre’, men det er der intet, der tyder på. Nadia Shila tager nemlig en sæson mere i det populære Kanal 4-program, bekræfter Discovery Networks Danmark.

– ’De unge mødre’ er en dokumentarisk reportageserie, der igennem nu 25 sæsoner har fulgt en række unge mødre på godt og ondt – heriblandt Nadia Shila. Retssagen mod Nadia Shila og hendes mor er endnu et kapitel i Nadia Shilas liv, som vi i kraft af hendes medvirken i programmerne også kommer til at følge, skriver Discovery Networks Danmark i et skriftligt svar til Realityportalen.

– Derfor var vi også i Californien, da retssagen begyndte, for at få hendes reaktion på hele sagen. Dette vil seerne vil kunne opleve i den nye sæson af ’De unge mødre’, der rammer skærmen til efteråret.

Dermed er seerne sikret endnu en sæson med et indblik i Nadia Shilas liv i USA. Det er dog endnu for tidligt at sige, om den kommende sæson bliver den sidste for den bedrageri-dømte unge mor.

– Om Nadia Shila kommer til at være med i de efterfølgende sæsoner, kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Vi evaluerer og udskifter løbende cast til programmerne, ligesom det også kan ske, at medvirkende af den ene eller anden årsag ikke ønsker at deltage mere, skriver Discovery Networks Danmark.

