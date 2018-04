Den lille, lilla drage Spyro får nyt liv senere i år.

I midten af februar var der gode nyheder til fans af den ikoniske PlayStation-drage Spyro. Her mente mediet Kotaku nemlig at vide, at Activision inden længe ville offentliggøre, at man var i fuld gang med at give den lille, lilla drage nyt liv til PlayStation 4. Og nu er det endelig officielt.

Til september, hvor ‘Spyro the Dragon’ kan fejre 20 års jubilæum, bliver dragen igen vækket til live, og du kan tage på eventyr for at redde dine venner og besejrede den onde skurk Gnasty Gnorc. Det viser en trailer for ‘Spyro Reignited Trilogy’, som Activision bag for nylig har offentliggjort.

LÆS OGSÅ: Natascha Linea om Sidney Lee: Vi er ikke kærester – vi boller bare

LÆS OGSÅ: Bekymret ung mor: Min datter lider måske af alvorlig sygdom

I 1998 udkom ‘Spyro the Dragon’ til PlayStation, året efter kom opfølgeren ‘Ripto’s Rage!’, mens det tredje spil i rækken, ‘Year of the Dragon’, kom i år 2000. Efterfølgende udkom der en række opfølgere med blandet succes, men de tre første spil om dragen Spyro var store successer, og det er netop dem, man senere i år kan komme til at spille i nye og forbedrede udgaver.

I det legendariske spil fra 1998 spiller man med den lille, lilla drage, Spyro, der skal forsøge at redde sine venner fra krystalfængsler rundt omkring i verden via små missioner og kampe mod spillets skurk, Gnasty Gnorc. Og det får man altså lov til at prøve igen.

Activision genoplivede sidste år ‘Crash Bandicoot N. Sane Trilogy’ med stor succes, og nu forsøger man at gøre kunsten efter her. Den 21. september 2018 kan man derfor spille de tre første spil med Spyro på PlayStation 4 og Xbox med en lang række forbedringer i forhold til de første udgaver, hvor både grafik, lys og lyd bliver gjort markant bedre, mens det også bliver meget nemmere at gemme spillet undervejs.

LÆS OGSÅ: Fox bekræfter: ‘Prison Break’ får endnu en sæson

LÆS OGSÅ: UHH: Vender endnu en stor stjerne tilbage til ‘Prison Break’?

Herunder kan du få et lille smugkig på den nye udgave:

LÆS OGSÅ: Ung mor til tre afslører familieforøgelse

LÆS OGSÅ: ‘Divaer i junglen’: Her er sandheden bag første afsnit

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.