Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der skal ske noget med den ikoniske bygning, der huser biografen Palads.

I en pressemeddelelse fra Nordisk Film har firmaet sendt tre skitser ud, der alle er i spil til at blive den udvikling, som bygningen skal igennem for at følge med tiden.

Skitserne er alle udviklet i dialog med gæster, der har brugt eller stadig bruger biografen.

»Vi er glade for de mange input, vi har fået til udviklingen af fremtidens Palads og er stolte af de tre forslag, vi nu lægger frem. Både vores gæster og københavnerne har haft mange forskellige ønsker til fremtidens Palads. Derfor håber vi, at vi kan lande på et godt kompromis, som både kan genetablere Palads som en biograf i verdensklasse, og som kan være til glæde for hele København,« fortæller Asger Flygare Bech-Thomsen, administrerende direktør i Nordisk Film Biografer.

De tre skitser har fået navnene 'Klassisk Palads', 'Moderne Palads' og 'Grønt Palads'.

Fælles for alle tre ideer er, at der i det nye Palads skal være plads til flere tilbud end en biograf.

Man vil derfor inkorporere cafeer, udadvendte aktiviteter, kontor og kultur samt en tagterrasse med udsigt over byen.

Du kan se skitserne her:

Skitse nummer et har fået navnet 'Klassisk Palads'. Foto: Nordisk Film Vis mere Skitse nummer et har fået navnet 'Klassisk Palads'. Foto: Nordisk Film

Skitse nummer to er 'Moderne Palads'. Foto: Nordisk Film Vis mere Skitse nummer to er 'Moderne Palads'. Foto: Nordisk Film

Det tredje bud har fået navnet 'Grønt Palads'. Foto: Nordisk Film Vis mere Det tredje bud har fået navnet 'Grønt Palads'. Foto: Nordisk Film

Hvilket bud synes du er bedst?

Beslutningen om hvilken skitse, der bliver den endelig, tages i dialog med københavnerne, der kan komme med input, inden ideerne skal fremlægges for politikerne.

Tidligere har man forsøgt sig med renovationer, der ikke var nok til at skabe de rammer, der skulle bruges for at være en moderne biografoplevelse.

Derfor håber man hos Nordisk Film, at de nye skitser kan være det, der redder den ikoniske biograf.

»Nordisk Film har kæmpet for Palads. Vi har brugt et tocifret millionbeløb på at renovere biografen. Alligevel må vi konstatere, at det ikke rækker. Palads har brug for fornyelse. Ellers kan vi på sigt blive tvunget til helt at lukke biografen. Lige nu er vi optimistiske og håber på, at vi får mulighed for at gennemføre den fornyelse, der er brug for, og lande et godt kompromis til glæde for både biografens gæster, for Nordisk Film Biografer og for hele København,« lyder det fra Asger Flygare Bech-Thomsen.