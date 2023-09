Fredag gik den legendariske amerikanske musiker Jimmy Buffett bort.

Nu er dødsårsagen offentliggjort af de efterladte – og her viser det sig, at den 76-årige musiker gemte på en hemmelighed.

Jimmy Buffetts efterladte forklarer i et officielt mindeord, at han var ramt af en sjælden og aggressiv form for hudkræft, som endte med at koste ham livet.

De sidste fire år kæmpede 'Margaritaville'-musikeren med den såkaldte Merkelcellekarcinom, som ifølge Kræftens Bekæmpelse er en hudkræftform, der skyldes en virus eller UV-stråling.

Sygdommen viser sig som rødlige eller violette buler på særligt hoved, hals, arme og ben og rammer typisk personer over 70 år.

I det officielle mindeord forklares det, at 76-årige Jimmy Buffett modtog behandling for kræften, men at han fortsat var aktiv som turnerende musiker helt frem til juli i år.

Men desværre er der en høj risiko for tilbagefald, og TMZ skriver, at Jimmy Buffetts hudkræft spredte sig til lymferneknuderne, så han udviklede ondartet lymfekræft.

Det amerikanske medie mener desuden at vide, at musikeren har fået lægelig behandling som uhelbredeligt syg siden mandag.

Ifølge familien gik Jimmy Buffett fredfyldt bort fredag i sit hjem i New York-bydelen Sag Harbor, omringet af sin familie og venner.

Jimmy Buffett blev kendt og hyldet for sin humoristiske popmusik og sine tropiske erhvervseventyr. Foto: Danny Moloshok/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Jimmy Buffett blev kendt og hyldet for sin humoristiske popmusik og sine tropiske erhvervseventyr. Foto: Danny Moloshok/Reuters/Ritzau Scanpix

Jimmy Buffett havde en succesfuld og lukrativ karriere som musiker og sangskriver over 50 år.

Han blev kendt for sin countryinspirerede, tropiske og humoristiske popmusik, hvor særligt hittet 'Margaritaville' med bandet Coral Reefer Band sikrede ham anerkendelse.

Derudover fik han også stor succes som romanforfatter og livsstilserhvervsmand, og han anses for at være en af verdens rigeste musikere.

Hans formue er senest vurderet til at være lige i underkanten af syv milliarder danske kroner.

Jimmy Buffett efterlader sig sin anden kone Jane Slagsvol og deres tre børn, døtrene Sarah og Savannah, samt sønnen Cameron, foruden barnebarnet Marley, en stor udvidet familie og sine seks hunde.

Til slut skrives det i mindeordet, at familien gerne ser, at frem for blomster, så må dem, der ønsker det, hellere betænke en række navngivne organisationer, herunder et kræftforskningsinstitut og et kræftbehandlingscenter.

