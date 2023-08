Fredag aften slår en af verdens største medicinalfirmaer dørene op for deres 10.000 ansatte til en firmafest, der nærmere minder om en festival.

Da de heldige ansatte hos Novo Nordisk først blev inviteret til firmaets årlige sommerfest, var det allerede med stjerner som Tobias Rahim og The Minds of 99 på programmet.

Men kort før festlighederne sparkes i gang, er der blevet tilføjet fire nye kunstnere.

Det skriver SN.

Firmafesten får blandt andet besøg af hitmageren Tobis Rahim. Foto: Mathias Eis Vis mere Firmafesten får blandt andet besøg af hitmageren Tobis Rahim. Foto: Mathias Eis

På programmet er nu også Andreas Odbjerg, Phlake, Infernal, Mads Langer, Annika Aakjær, Kwamie Liv, Blæst og Stine Bramsen.

De festglade deltagere kan også frem til at synge med på 'Forårsdag', når Anne Linnet spiller eller rocke med på hits fra D-A-D.

Er man mere til musik med gang i, kommer både Artigeardit og Kato også til at optræde.

Og hvor samler man så lige nogle af de største kunstnere i landet og 10.000 medarbejdere?

Det gør man såmænd på fire forskellige scener på Dyreskuepladsen i Roskilde, altså det sted, der hver om sommeren lægger plads til Roskilde Festival.

Der bliver altså ikke sparet på festlighederne for Novo Nordisks ansatte - men ud fra medicinalgigantens succes i år ville det også være synd at sige, at der mangler penge i kassen.

Faktisk svømmer Novo Nordisk i dem, hvor firmaet tidligere på måneden hævede deres overskud med 46 procent, ligesom selskabet for nylig kunne præsentere et kæmpe milliardoverskud i kølvandet på succesen med fedmemedicinen Wegovy.