»Nu er det blevet danske tilstande i Romerike!«

Sådan harcelerede den norske statsmeteorolog John Smits ifølge Varingen over, at der var blevet gjort 'forkert og unødvendig brug af salt' i hans gamle Oslo-forstad, hvilket gjorde 'kørselsforholdene er sværere, end de behøver at være'.

For efter de sidste ugers kolde snevejr i vores naboland, så sammenligner statsmeteorologen altså det, han opfatter som et overforbrug af salt, med den danske måde at sikre vejgreb på fortove og veje.

Overfor det norske medie forsikrer den lokale kommunes anlægsleder dog, at man »primært fjerner sneen mekanisk, hvor salt benyttes som et hjælpemiddel«, samt at man følger saltvejledningen fra det norske vejvæsen.

ARKIV. Danmark blev torsdag d. 29. december 2005 pakket ind i en dyne af sne, og overalt måtte de store fejemaskiner og sneplove rykke ud for at holde vejene fabare. Søren Petersen kører altid bagerst på snerydningsruterne, fordi hans lastbil både kan skrabe sne og sprede salt. Her på Hillerødmotorvejen.

Herhjemme er vejsalt da ganske rigtigt også den primære måde at bekæmpe glatføre, fastslår en arbejdsrapport fra Københavns Universitet.

Vi har da typisk heller ikke lige så meget sne og kolde temperaturer i Danmark, som de kan have i Norge om vinteren, hvilket gør saltning til en ineffektiv – og i værste fald problematisk – løsning.

Der kan også være ikke mindst miljømæssige udfordringer ved saltning, så her skal den danske glatføremodel – der er et meteorlogisk computersystem udviklet af forskere fra DMI – sikre, at man ikke oversalter.

Men nu bliver det danske forbrug af salt til glatførebekæmpelse altså blevet brugt som et eksempel på, hvordan man ikke bør gøre i Norge.

Der er tilmed endnu en meteorolog, den norske TV 2-vejrvært Eli Kari Gjengedal, der har været ude og harcelere over saltforbruget i hendes lokalområde Bergen, der ligger på den modsatte kyst af Oslo.

»Hvad er der galt med en god gammeldags pløjning eller snerydning?« spørger vejrværten til Dagbladet.

»Vi vader rundt i saltet sne. Det gør det bare meget værre, det bliver glattere og vanskeligere at komme frem.«

Herhjemme er der for nuværende fredag aften også risiko for glat føre i hele landet, melder DMI.