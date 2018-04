Den unge mor fik en chokerende besked hos ørelægen.

Der ventede Princess Natascha Ellen Linea Kaup et chok, da hun tidligere i dag var til ørelægen med sine to børn, Lia og Novah. For mens Lia klarede det fint – udover lidt væske i det ene øre – så var meldingen helt anderledes til sønnen.

Det fortæller hun på sin blog.

»Der blev lavet en masse tests på ham, og det viser sig, at han er helt døv på venstre øre på grund af alt det væske, som ligger derinde. Så det er jo klart, at drengen ikke snakker endnu, når han næsten ikke kan høre noget,« skriver hun.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan høre, hvorfor Princess Natascha i første omgang ikke ville vaccinere Novah.

Men det ændrer sig forhåbentligt snart for den to år gamle dreng, der den 23. april skal have dræn i ørerne.

»Det er virkelig dejligt, at der bliver gjort noget ved det, så han kan stoppe med at have ondt i ørerne og måske høre igen, for de kunne ikke svare mig på i dag, om det var på grund af væske, eller om han virkelig er hørenedsat. Nu må vi se, hvad der sker, når væsken er kommet væk – om han begynder at kunne høre igen eller ikke,« skriver Princess Natascha.

Den unge mor håber, at det kan hjælpe sønnens problemer, og hun vil ikke tage sorgerne på forskud. Men hun ved også godt, hvad fremtidsudsigterne er, hvis det ikke er væsken, der er skyld i problemerne.

»Så skal han jo have høreapparat på det ene øre, så han igen kan høre og derved lære at tale. Men jeg tror nu, det er på grund af væsken,« slår hun fast over for Realityportalen.dk.

Her kan du læse hele den unge mors blogindlæg om turen til ørelægen.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.