Når alkoholen går ind, går fornuften ud - og denne 'Paradise'-babe forvandler sig til en tyv.

Ét er, at Nadja har stjålet en masse af ‘Paradise’-seernes hjerter med sin uskyldige, men akavede måde at være på. Noget andet er, at hun rent faktisk stjæler ting i virkeligheden – i hvert fald, når hun bliver fuld.

LÆS OGSÅ: ‘Paradise’-Tine efter sex med Jonas: Han er en fucking idiot!

– Jeg stjæler generelt ting i mine branderter. Det kan være grantræer, stole, potteplanter og så videre. Jeg har faktisk engang taget et grantræ med hjem fra byen, fordi jeg ville bruge det som en værtindegave, fortæller Nadja i en interview med mmm.dk.

Men det er ikke det eneste, Nadja fortæller i interviewet. Paradisoen afslører nemlig, hvad hun drømmer om i fremtiden.

– Jeg brænder rigtig meget for at blive lærer – det har jeg faktisk altid drømt om. Jeg vil gerne lære fra mig, danne unge mennesker og lære folk at blive gode mennesker. Det brænder jeg rigtig meget for, fortæller hun.

LÆS OGSÅ: Lykkelige Princess Natascha afslører: Jeg er gravid

Selvom Nadja lige nu er aktuel i ‘Paradise Hotel’, så er hun ikke bange for, at deltagelsen er en bremseklods for fremtidsdrømmen om at blive lærer.

Du kan læse resten af interviewet her, hvor Nadja også løfter sløret for, hvorfor hun meldte sig til ‘Paradise Hotel’.

LÆS OGSÅ: HOT NEWS: Michala Kjær og ‘Paradise’-hunk gør forholdet officielt

LÆS OGSÅ: Ung mor åbner op: Derfor er jeg arbejdsløs



​Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.