'De unge mødre'-deltageren giver hospitalet skylden for datterens problemer, og nu vil hun have millioner.

‘De unge mødre’-deltageren Nadia Shila Petersen blev i slutningen af januar mor for anden gang, da datteren Hope kom til verden. Men den lille pige har siden haft nogle problemer, den unge mor mistænker, at hospitalet er skyld i dem.

Derfor vil parret nu sagsøge det hospital, som hjalp Hope med at komme til verden. Det bekræfter Nadia Shilas mor, Heidi, over for Realityportalen.dk.

– Hope fik en hjerneblødning under fødslen. Det medicin, de brugte i ve-droppet, er såkaldt “high alert”-medicin, der er kendt for at kunne give hjerneblødning på grund af for høj og ustabil puls. Hope blev ultralydsscannet, da hun var én dag gammel, hvor de kunne se blødningen, siger Heidi.

– Nadia havde ve-drop i over to døgn med kraftige veer, som hun ikke kunne mærke. Men de kunne se på en monitor, at veerne var kraftige hvert andet minut. Hopes puls var oppe omkring 200 i mere end fire timer!

Hope har mén efter den hårde fødsel, men det kunne være meget værre.

– Hun har det efter omstændighederne godt. Vi ved, hun nok har høretab på venstre øre, og hun er meget sensitiv for lys og larm. Vi ved så ikke, hvad fremtiden byder på! Hun skal CT-scannes i nærmeste fremtid, hvor de mere præcist kan se, hvilke områder i hjernen der er ramt.

Jagter millioner

Derfor vil parret nu have erstatning til familiens yngste medlem.

– Ja, vi undersøger mulighed for erstatning til Hope. Vi ved, at Hope tre gange har fejlet høretest på venstre øre. Vi ved, at hun har risiko for synsproblemer, epilepsi og indlæringsvanskeligheder senere, siger Heidi og fortæller, at familien derfor har kontaktet en advokat.

– De har sagt, at de vil se på sagen. Det gør de kun, hvis der er en chance for at vinde, mener Heidi.

Heidi mener, at der er en chance for, at sagen slet ikke når til retten.

– Menige sygehuse indgår forlig før en retssag, da det for dem er billigere end at tabe en sag. Vi håber, at Hope kan få kompensation for de skader, hun måtte have, siger hun og slår fast, at de ikke går efter et bestemt beløb.

– Vi håber ikke på noget bestemt, men vi har kigget på mange advokatsider, og de fleste steder ligger forlig og vundne retssager for mild hjerneskade på mellem $1 og 3 millioner (godt 6 og 18 millioner kroner, red.).

Heidi slår fast, at det bliver Hopes far, Jeremy, der kommer til at stå som sagsøger, fordi han er amerikansk statsborger.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.

