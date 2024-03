Igen i år har Kims Chips valgt at afholde en såkaldt 'chips battle', hvor kendte mennesker konkurrer om at have lavet den bedste nye smag.

Kims har reklameret stort for dette års 'kamp', der ifølge hjemmesiden stod mellem influencerne Jasmin og Mika, youtuber Morten Münster og influencer Anders Hemmingsen.

De tre konkurrenter har hver fundet på en ny pose chips, som de håber, vil være den flest danske chips-købere synes om.

Men over de sidste par uger har der bredt sig en mystik, da flere har opdaget, at der skulle have været en fjerde pose med.

Bag på poserne fra Jasmin og Mika kan man se, hvem der skulle have været afsender på den sidste pose.

'Slaget står mellem disse sprøde sager: Anders Hemmingsens National Chips, Jasmin & Mikas sprøde hjerter, Morten Münsters Ohøj Chips og Gutternes weekend snack,' lyder det bag på posen, som B.T. har set.

På posen kan man se, at der skulle have været en ekstra konkurrent med. Foto: B.T. Vis mere På posen kan man se, at der skulle have været en ekstra konkurrent med. Foto: B.T.

Gutternes weekend snack bliver ikke reklameret for på de andres poser, og de fandtes heller ikke på Kims Chips hjemmeside.

Derimod var de hemmelige chips at finde på Bilkas hjemmeside, men når man forsøgte at købe dem, blev de skiftet ud med en anden pose.

Men nu er Gutternes smag så alligevel kommet med.

I et 'plottwist' har Kims annonceret, at posen er 'stemplet ind på et wildcard', selvom der blev reklameret for den bag på en anden pose, og den har været til salg hos Bilka.

B.T. har kontaktet Kims Chips for at finde ud af, hvorfor den sidste pose ikke var med fra start.

Dog har kommunikationschef Kim Ege Møller ikke ønsket at svare direkte på spørgsmålet – selv efter flere henvendelser.

Han svarer til spørgsmålet om, hvad der er sket med den fjerde pose:

'Vi kan konstatere, at der er virkelig mange, der gerne vil deltage – og at flere forsøger at blive en del af den store Chips Battle. Det lytter vi selvfølgelig til, og alle kneb gælder. For os det vigtigste, at det er de bedste chips, der vinder.'

B.T. har spurgt ind til, hvad der har ændret sig, siden posen nu pludselig er med alligevel.

Det har vi ikke fået svar på.

Sådan her ser posen ud, der skulle have været med fra start. Kims vil ikke svare på, hvorfor den nu pludselig er med i kampen. Foto: Bilka Vis mere Sådan her ser posen ud, der skulle have været med fra start. Kims vil ikke svare på, hvorfor den nu pludselig er med i kampen. Foto: Bilka

B.T. har rakt ud til Gutterne, der består af Elias og Oskar Hole, Benjamin Mann-Nakel samt flere, men de er ikke vendt retur.