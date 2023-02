Lyt til artiklen

En voldsom brand har ramt Michelin-restauranten Jordnær beliggende i Gentofte Hotel.

På Instagram skriver restauranten selv, at det er deres nyrenoverede køkken, der er brændt ned.

»I går var meget udfordrede for os. Jordnærs køkken brændte desværre ned. Et køkken som vi renoverede for et år side,« lyder det.

Endnu ved restauranten ikke, hvad der skete.

»Vi ved endnu ikke, hvordan det er sket. Vi tror, det var en kortslutning, men vi ved en ting: vi kommer ikke til at køre som normalt i den næste måned eller mere, mens vi opbygger restaurantens hjerte igen. Måske flytter vi lokaler. Vi må se,« skriver de.

Den tostjernede Michelin-restaurant skriver også, at de på forhånd undskylder for ikke at kunne have gæster i restauranten den næste tid.

»Tag venligst imod vores undskyldninger for ikke at kunne imødekomme jeres reservationer. Vi skal nok holde alle opdateret.«

Restaurant Jordnær i Gentofte har fået en Michelinstjerne ved Tina og Eric Vildgaard. Foto: Jens Astrup Vis mere Restaurant Jordnær i Gentofte har fået en Michelinstjerne ved Tina og Eric Vildgaard. Foto: Jens Astrup

Beskeden fra Jordnær slutter dog positivt..

»Det her er ikke enden. Det er bare endnu et kapitel. Kærlighedshistorien fortsætter,« skriver de..

Restauranten åbnede i 2017 og er ejet af ægteparret Tina og Eric Kragh Vildgaard..

De modtog deres første MMichelin-stjerneallerede et år efter, at de var åbnet..

I 2020 kunne de så prale af endnu en stjerne.