Mascha Vang og kæresten Troels har allerede lagt planer et godt stykke ind i fremtiden.

Mascha Vang havde for første gang sin kæreste, 42-årige Troels, med på den røde løber til ‘Danish Beauty Awards 2018’ fredag aften. Mascha har tidligere løftet sløret for, hvordan hun mødte sin nye kærlighed, og parret, som netop er hjemvendt fra en rejse til Bahamas, har allerede lagt planer et godt stykke ind i fremtiden.

»I næste måned skal vi allesammen til Tyrkiet. Vi skal afsted sammen, og så med vores børn. Så skal vi et lille smut til Bornholm til sommer, og det bliver også med børnene,« fortalte Mascha og Troels forud for ‘Danish Beauty Awards’ på Tivoli Hotel i København.

Troels og Mascha har begge to børn fra tidligere forhold, og det lader til, at børnene allerede kommer fint ud af det med hinanden.

»Vores børn har mødt hinanden, og det fungerer rigtig fint det hele. Der har ikke været noget,« fortalte parret.

Selvom Mascha og Troels har en del fælles fremtidsplaner, så er det stadig for tidligt at sige noget om, hvorvidt de på et tidspunkt har tænkt sig at dele adresse.

»Så langt er vi slet ikke endnu, men vi er meget glade. Forfanden! Har I ikke set vores billeder fra Bahamas? Det har været mega fedt,« sagde Mascha.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.