'Nybygger'-parret har en del flere sider, end vi får at se i tv.

Når man skal beskrive beboerne i gul lejlighed i TV 2-programmet ‘Nybyggerne’, kommer man hurtigt til at sige ”ingeniørparret”. 28-årige Maria Saabye og 31-årige Kristian Mikkelsen har nemlig begge studeret til ingeniører på Danmarks Tekniske Universitet, og det var også her, at parret for fem et halvt år siden faldt for hinanden.

Selvom det under ‘Nybyggerne’ fremkommer tydeligt i Maria og Kristians smarte løsninger, strukturerede planer og tjekkede budget, hvilken uddannelse de har med sig, er det vigtigt for parret at slå fast, at de også er andet end det.

– Vi er jo ingeniører på godt og ondt, men vi synes måske også, vi bliver sat lidt i bås. Vi er jo også meget andet end det, og vi kunne da godt have tænkt os, at der måske var klippet lidt flere føleting ind også. Hvor man hører om vores udfordringer, op-og nedture og de lidt mere private ting om os. For det er der også masser af, fortæller Kristian, da Realityportalen.dk møder parret i deres hyggelige lejlighed på Vesterbro i København.

– Når det er sagt, så kan vi jo også sagtens genkende os selv, og det samme kan vores venner og familie, hvilket er virkelig rart at få bekræftet. Generelt er vi også bare meget målrettede begge to, og når vi har en opgave, så løber vi efter den, uanset hvad det kræver. Så må vi sove i weekenden, eller hvad der skal til, forklarer Maria, der i programmet fremstår som hende med alle ideerne.

– Maria har også virkelig mange ideer, men det har jeg nu også, griner Kristian, mens Maria nikker genkendende.

– Ja, vi er begge meget med indover det hele. Vi er et godt team, fortæller hun.

København er på lånt tid

Da Maria og Kristian fandt ud af, at ‘Nybyggerne’ i år skulle foregå i Hedehusene, kunne det ikke have passet bedre. Parret er nemlig enige om, at fremtiden ikke er i København.

– Vi er så klar til at flytte til Hedehusene, hvis vi vinder. Vi kommer til at have lige så langt på arbejde, som vi har nu, vi kommer tættere på familien, der bor i Roskilde, og vi får meget mere natur. Så inden vi tilmeldte os programmet, var det også i det område, vi kiggede, forklarer Maria.

– Og jeg har lovet Kristian, at vi kun bliver i København max to år endnu, så det kunne jo være fantastisk at vinde, fortsætter hun.

Kristian er opvokset på en gård i Midtjylland og har, udover ingeniøruddannelsen, også en landbrugsuddannelse i baggagen, så der er ingen tvivl om, at han drømmer om at komme ud af storbyen.

– Vi er glade for at bo i København, men jeg savner at komme ud at føle naturen. Hedehusene er derfor et super godt kompromis for os, da vi så har natur, men også er tæt på by og familie. Mine søskende bor også på Sjælland, så det er kun mine forældre, der er tilbage i Jylland. Så vi krydser fingre i starten af april, når det hele skal afgøres, forklarer han.

Vinderne af ‘Nybyggerne’-findes tirsdag den 3. april.



