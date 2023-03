Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Flere af kollegaerne havde modtaget hadefulde beskeder. Men det havde Magnus Lykke Johansson egentlig set sig fri for, men det ændrede sig hurtigt.

»Der har jeg på sin vis været ret privilegeret,« siger Magnus Lykke Johansson, der optræder som dragqueen under navnet Diana Diamonds.

Et arrangement, hvor han og en kollega skal optræde som drag-karakterer foran børn, skulle vise sig at åbne for sluserne til mange hadbeskeder og dødstrusler.

Arrangementet har skabt et værre postyr og debat, og samtidig med at politikere som Dansk Folkepartis Mette Thiesen og Mikkel Bjørn rykkede ind i debatten, gjorde internettrolde og hadefulde beskeder det samme i Magnus Lykke Johanssons indbakke.

'Jeg havde dr*bt dem med mine bare næ*er', skriver en bruger på Facebook.

'Man skulle gå derhen og give dem helvede', skriver en anden.

Ud over dødstrusler flyver beskyldninger om pædofili, børnelokkeri og grooming rundt i kommentarspor primært på Facebook. En kalder ham en 'statsstøttet satanist'.

»At blive kaldt pædofil eller børnelokker synes jeg er nogle af de mest voldsomme anklager. Dødstruslerne er også virkelig ubehagelige. Det hele er bare forfærdeligt,« siger han.

Nu har Magnus Lykke Johansson politianmeldt beskederne. Det anbefaler Institut for Menneskerettigheder også. De oplyser i en rapport fra februar, at Rigspolitiet har registreret 521 hadforbrydelser i 2020, mens Justitsministeriets offerundersøgelse fra samme år viste, at cirka 12.000 mennesker havde oplevet vold motiveret af had. Også i 2020.

To redskaber kan få de to tal til at stemme bedre overens med hinanden. En ændring i politiets protokolførelse og en større tillid til, at politiet tager ens oplevelser alvorligt. Begge ting anbefaler Institut for Menneskerettigheder.

»Derfor anbefaler vi altid, at man anmelder hadefulde ytringer til politiet, så politiet kan få bedre begreb om, hvor stort problemet er,« siger Morten Emmerik Wøldike, der er leder af Team Køn og lgbt+ ved Institut for Menneskerettigheder.

I USA har staten Tennessee lige forbudt dragshows i offentligheden for at »beskytte mindreårige«, og i følge CNN ventes op til ti stater at følge trop.

Magnus Lykke Johansson mistænker, at debatten i USA har skabt ringe hele vejen fra de amerikanske kyster til den danske andedam.

Det samme gør hans ven og kollega Michael Bjerring, der med sin drag-karakter Mizz Privileze har startet en dragskole, hvor børn og unge kan gå til drag, præcis som mange går til fodbold eller guitar. I forbindelse med Dragskolen er han også blevet anklaget for at være pædofil. Beskyldninger i stil med dem, Magnus Lykke Johansson har fået.

Hvad er grooming? Grooming er betegnelsen for en proces, hvor en krænker opbygger en relation til et barn med henblik på at få barnet til at indgå i seksuelle aktiviteter. At groome er ulovligt og kan anmeldes til politiet. Kilde: Red Barnet

»Der er desværre intet nyt i, at queer personer i Danmark modtager had og dødstrusler – særligt transkønnede og brune og sorte queer personer har alt for længe været skydeskive, både historisk set og den dag i dag,« siger Michael Bjerring og fortsætter:

»Det nye i den her sag er, at kommentarsporene henter inspiration fra amerikansk retorik og anklager drags for at være groomere eller pædofile. Det er en alvorlig og hadefuld falsk påstand, som vi mener skal politianmeldes, hvis man bliver udsat for det,« siger Michael Bjerring, der er talsperson i foreningen mod hadforbrydelser 'Lev og Lad Leve'.

Beskyldningerne om seksuelt eller sågar pædofilt indhold kunne ikke være længere væk fra virkeligheden, hvis du spørger Magnus Lykke Johansson.

»Vi skal lip synce, danse og puste med glitter. Det er på ingen måde seksuelt. Det bliver 'Baby Shark', 'Macarena' og 'Gangnam Style': Sange, man kan finde på Hits for kids, eller som man synger med børn rundt på skoler,« siger han.