Stigende energipriser. Stigende fødevarepriser. Stigende alting.

Inflationen er over os, og den har påvirket danskernes pengepunge.

B.T. har derfor snakket med to af TV3-programmet 'Luksusfældens' eksperter om, hvordan man kan spare penge i de hårde tider.

Luksusfældens eksperter, Kenneth Hansen og Mette Reissmann, bag kassen i Bilka. Foto: Instagram Vis mere Luksusfældens eksperter, Kenneth Hansen og Mette Reissmann, bag kassen i Bilka. Foto: Instagram

Hvad kan danskerne overordnet gøre for at spare penge?

»I disse tider går verden amok med stigende priser. Det handler om at blive bevidst om, hvad vi bruger vores penge på«, fortæller Kenneth Hansen.

»Undgå fristelser og impulskøb,« råder Mette Reissmann.

Hvor er danskerne dårlige til at spare?

»Den største fejl er, at danskerne ikke lægger de dårlige vaner fra sig. Det kan også være svært. Men dårlige vaner kan være, at man køber for meget ind eller vælger at købe kaffe eller mad på vej til og fra arbejde. Prøv eventuelt en termokop og en madpakke hjemmefra. Det er klassiske 'Luksusfælden'-råd, der nu rammer bredere,« fortæller Mette Reissmann.

Hvordan kan danskerne spare penge på madbudgettet?

»Hold dig til listen, spis mere grønt. Grøntsager er billigere end kød og bedre for klimaet. Lav mad til to dage og undgå madspild. Jeg gør det selv,« fortæller Mette Reissmann og uddyber:

»Jeg lever selv på den måde, jeg pådutter andre. Jeg står selv og kigger i kassen efter mad, der er ved at nå sidste salgsdato. Jeg kigger selv meget mere på prisen nu, end jeg gjorde for et halvt år siden.«

Kenneth Hansen opfordrer til, at man skærer alle de unødvendige ting væk fra indkøbskurven.

»Der ryger stadigvæk ting ned i danskernes indkøbskurv, der ikke er nødvendige. Slik, chips og alkohol. Og det er okay en gang imellem, men vær bevidst om, hvor mange af dine penge der går til det.«

Hvad med transport? Hvor kan man spare der?

»Kan du spare på bilen, så gør det. Det er en tilvænning at stå tidligere op for at cykle i stedet for at køre, men man må indrette sin økonomi efter, hvad man har råd til,« fortæller Kenneth Hansen.

»Man kan også undersøge, om det er muligt at arbejde hjemmefra en gang om ugen, som corona lærte os var en mulighed,« opfordrer Mette Reissmann.

Hvor kan man ellers spare?

»Ryger du, så overvej at stoppe. Restaurantbesøg og biografture skal man passe på med og gøre sjældnere,« lyder svaret fra Mette Reissmann.

»Kig dine abonnementer igennem. Har man mange streamingtjenester, og har du fitnessmedlemskaber, du ikke bruger, så skær det fra. Det er lavthængende frugter, man piller ved, men det giver mening at være bevidst om, hvad man bruger sine penge på,« siger Kenneth Hansen.

»Og så nærmer julen sig. Det kommer altid bag på folk. Men man kan godt planlægge og købe gaverne i god tid, når de er på tilbud,« siger Mette Reissmann.

Adspurgt, om de to 'Luksusfælden'-eksperter aldrig selv er lidt frivole med pengene, er svaret, at de selvfølgelig også bare er mennesker, men at de som mange andre danskere tænker sig mere om.

»De sidste par måneder har jeg været rigtig god. Jeg slukker lyset, når jeg forlader et rum og tager korte bade. Jeg cykler kun og køber ikke nyt tøj. Tidligere lavede jeg da impulskøb og sådan, men ikke mere,« siger Mette Reissmann.

Også den rutinerede ekspert Kenneth Hansen indrømmer, at man da lige skal vænne sig til at efterleve sparerådene, men der er skam håb.

»Jeg er også et menneske, ligesom alle andre. Jeg var også nede og købe ind i dag. Der var da også ting i min kurv, der ikke var livsnødvendige. Men det er jo en afvejning. Det skal ikke være surt hele tiden, men det handler om en bevidsthed om, hvor pengene løber hen. Alle mennesker, også 'Luksusfældens' eksperter, træffer dumme økonomiske valg. Men gør man det hele tiden, så går det jo galt,« siger Kenneth Hansen.