Her får du fire forskningsbaserede tips til, hvordan du kan finde ind til og øve dig i at bruge din empati.

Vil du gerne blive bedre til at bruge din empati, når du omgås andre?

Videnskab.dk har samlet fire forskningsbaserede tips til, hvordan du kan finde ind til og øve dig i at bruge din empati.

Det kan være en hjælp i en dagligdag, hvor kan nemt kan komme til at fokusere så meget på os selv, at vi glemmer at kigge hinanden i øjnene og lytte.

1) Prøv at sætte dig i den andens sted

Kig din samtalepartner i øjnene, lyt, vær nysgerrig, læg mærke til ansigtsudtryk, kropssprog og toneleje.

»Empati opstår i det konkrete ansigt-til-ansigt møde. Det er en basal evne til at kunne forstå for eksempel ansigtsudtryk som psykologisk meningsfulde, uanset om den anden er forskellig fra os selv«, siger filosofiprofessor Dan Zahavi fra Københavns Universitet.

2) Gem din viden til en anden gang

I situationer, hvor du vil møde dine medmennesker med empati, kan det være en god idé at lægge din viden om, hvordan verden hænger sammen, til side.

»Man skal turde være stille og lytte og ikke altid komme med løsninger, som måske ikke er løsninger for den anden,« siger Niels Christian Hvidt, der er professor i eksistentiel og åndelig omsorg på Syddansk Universitets Forskningsenhed for Almen Praksis.

3) Reflektér over den andens situation

Forestil dig, hvordan det er at være i din samtalepartners sko. Medicinstuderende på Syddansk Universitet skal for eksempel følge en patient over en længere periode for at træne deres empati.

»Idéen er, at de studerende bevarer deres empati, hvis de under uddannelsen reflekterer over patienternes historier og kommer ind under huden på dem, de skal have med at gøre, når de er færdiguddannede,« siger Anne-Marie Mai, der er litteraturprofessor på SDU og underviser i et fag, der kaldes Narrativ Medicin.

4) Læs skønlitteratur, se film og kunst

Kunst er faktisk helt centralt i forståelsen af empati. Selve ordet ‘empati’ kommer fra det tyske ord ‘einfühlung’, som betyder indlevelse, forklarer Dan Zahavi.

Oprindeligt har ordet ‘Einfühling’ ikke noget at gøre med, hvordan mennesker opfører sig overfor hinanden. Ordet opstod i 1870’erne i tyske, videnskabelige diskussioner om æstetik. ‘Einfühling’ blev brugt til at beskrive, hvad der sker, når man lever sig ind i et kunstværk.

Senere blev ‘Einfühling’ oversat til det engelske ‘empathy’ og så til det danske ‘empati’, der med tiden er blevet taget op af psykologer, filosoffer og i daglig tale.

