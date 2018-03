Mange af deltagerne er nødt til at flytte på grund af programmet.

Det er en ret omfattende omgang at være med i ‘X Factor’, og liveshow-deltagerne holder faktisk fri fra både skole og arbejde under hele liveshow-forløbet. Dagene går med at øve, så alting sidder lige i skabet til fredagens show, men hvordan bor deltagerne egentligt under ‘X Factor’?

– Alle os, der ikke kommer fra København, eller alle os, der har X antal kilometer til København, vi bor sammen i en lejlighed. Det er alle os jyder og så Mille, som bor ret langt fra København, som bor der, fortæller Vita Nikoline Jensen, som er én af Sanne Salomonsens tilbageværende liveshow-deltagere.

Det betyder, at deltagerne faktisk er tæt sammen, når de ikke øver, og det har stor betydning for det venskab, de udvikler. Det er også derfor, at der er så store følelser på spil, når der hver fredag skal sige farvel til en deltager.

– Vi bliver tætte. Vi er en lille familie. Det er også derfor man aldrig kan være helt glad efter sådan en afgørelse, for man er jo lettet over, at man selv er videre, men virkelig ked af, at nogen er røget ud, siger Vita.

Det kommer bag på mange af deltagerne, hvor omfattende en ‘X Factor’-deltagelse er, og derfor er det rart, at deltagerne har hinanden.

– Vi er i det her sammen. Der er jo ingen udefra, der kan forstå, hvad det er, vi er er i lige nu. Jeg havde aldrig troet, at det var så omfattende, da jeg meldte mig til. Jeg er vant til at sidde og se det hjemme i sofaen, men det er en helt anden verden. Det er derfor det er så hårdt, når nogen forlader showet, siger Vita.

‘X Factor’ løber af stablen igen på fredag klokken 20.00 på DR1.

