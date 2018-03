Mød det nyeste medlem i Amalies familie.

Små babyfødder har meldt deres ankomst, og selvom de endnu ikke kan gå, er de små fødder løbet direkte ind i hjertet på Amalie Szigethys lillesøster, Sara Szigethy, som tirsdag blev mor. Det afslører hun på Instagram med et sødt billede.

SE BILLEDET: Natascha Linea er blevet skaldet

– 12.03.18. Velkommen til verden vores elskede lille pige! Du er det bedste, som er sket for os nogensinde, skriver hun til billedet, som kan ses nederst i artiklen.

Sara havde ellers først termin 29. marts, men allerede i begyndelsen af måneden lagde hun et billede op af en tyk gorilla, hvor der stod, at hun var så klar til at føde.

LÆS OGSÅ: ‘Paradise’-Jasmin afslører sandheden om sin graviditet

Navnet betyder vilje

I november måned blev Sara gift med kæresten Mehmet, og det nygifte par havde allerede inden fødslen besluttet sig for, hvad datteren skulle hedde.

– Vi har haft flere navne oppe at vende, men er altid gået tilbage til Mina. Det har været det navn, som jeg fra start havde bedst mavefornemmelse med. Der er ikke en historie bag navnet, vi synes bare begge to, at det er et flot navn. Og så skulle det være et navn, som både et tyrkisk og dansk. Navnet betyder: vilje så stærk som en hjelm, fortalte Sara i januar til Realityportalen.dk.

Derudover har datteren fået både mors og fars efternavn, så hendes fulde navn er Mina Szigethy Topcu. Se det første billede af det nyeste medlem af Amalies familie herunder.

12.03.18 Velkommen til verden vores elskede lille pige! Du er det bedste som er sket for os nogensinde. #Mina #Szigethy #Topcu Et opslag delt af SARA SZIGETHY (@saraszigethy) den 13. Mar, 2018 kl. 11.10 PDT

SE BILLEDERNE: Amalies lillesøster er blevet gift

LÆS OGSÅ: Natascha Linea er blevet single: Han kunne ikke acceptere…

LÆS OGSÅ: Drømmen brast med Amalie: Peter afslører ny flamme

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.