De beskeder, Cecilie læste på Lennys telefon, var pludselig væk, da Nadja fik fingrene i telefonen - og dét var der en særlig grund til.

I aftenens afsnit af ‘Paradise Hotel’ er Lennys telefon skyld i, at der opstår drama på hotellet. Cecilie læser nemlig hans SMS-beskeder, og dér står der, at han bruger Nadja i sit taktiske spil. Det fortæller Cecilie til Mathias og Trine.

Men det stopper ikke dér, for Trine fortæller det videre til Nadja, som så selv tjekker Lennys telefon. Det viser sig dog nu, at den besked, Cecilie har læst, ikke er den, Nadja selv finder på telefonen – den besked, hvor Lenny direkte skriver, at han lidt bruger Nadja i spillet, er nemlig forsvundet.

– Jeg havde det overhovedet ikke godt med, at Nadja skulle blive ked af det, men jeg læste sgu på Lennys telefon, at han ville køre lidt ekstra på Nadja, og det fortalte jeg til Trine. Det er sådan, at de beskeder, vi modtager, kan redaktionen fjerne, så de ikke længere kan ses på telefonerne, og da Nadja selv tjekker Lennys telefon, er der ikke længere en besked, hvor der står, at han vil køre lidt ekstra på hende for at skabe splid, fortæller Cecilie og fortsætter:

– Man ser jo i de andre afsnit, som har kørt på tv, at Lenny siger, at han vil skabe splid ved at køre på Nadja, og det var jo sjovt nok også dét, jeg havde set på beskeden, men det ved Nadja jo desværre ikke rigtigt, for da hun kigger telefonen igennem, er beskeden jo væk.

Var usikker på Jonas

Det var egentligt ikke, fordi hun ville skabe splid mellem Nadja og Lenny, at Cecilie i første omgang kiggede i Lennys telefon. Det skyldes, at hun var usikker på sin daværende partner Jonas.

– På det tidspunkt var jeg meget forvirret omkring min partner, fordi han snakker rigtig meget med Lenny. Han havde sat kode på sin telefon, og han sagde, at det var, fordi folk ikke skulle se, hvad han skrev med andre om. Da jeg så en dag sidder i en af sofaerne, ser jeg helt tilfældigt, at Lennys telefon ligger ved siden af mig, fortæller Cecilie og fortsætter:

– Han får så en besked, og så kan jeg jo ikke lade være med at tjekke, hvad han har skrevet med Jonas omkring, og dér kan jeg lynhurtigt se, hvad de har af planer om, at de gerne vil have Mathias over på deres side.

TV3: Beskederne kan godt være væk

TV3 forklarer Realityportalen, at ingen beskeder er slettet, men derimod lagret. Beskederne kan derfor godt være væk fra paradisoernes telefoner.

– Det telefonsystem, man arbejder med i Mexico, er jo ikke et rigtigt telefonsystem. De må ikke have adgang ud i verden. Så beskederne går ind på en central computer.

Så det er muligt, at én, der sidder redaktionelt, har slettet de beskeder, Cecilie har set?

– Beskederne er ikke slettet, men lagret inde i den store computer inde i produktions-faciliteterne.

Cecilie fortæller, at den besked, hun har læst, er væk.

– Den kan sagtens være væk fra deres telefoner, men den er ikke væk i redaktionel forstand. Den er lagret, siger TV3.

Afsnittet ender med, at Nadja ligger knust på sengen, mens Jonas og Katrine forsøger at trøste hende, og vi må vente helt til på tirsdag med at finde ud af, hvordan sms-dramaet ender, når ‘Paradise Hotel’ sendes klokken 22.00 på TV3.

