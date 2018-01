Stephanies far, Christian Van Der Watt, lider af en kronisk nervetilstand, som er meget smertefuld.

‘Årgang 0’-Stephanies far, Christian Van Der Watt, har fået konstateret en kronisk nervebetændelse i lyskeområdet – en lidelse, der er så smertfuld, at han er tvunget til at være under konstant medicinering for at få hverdagen til at fungere.

– Selv om jeg får sovemedicin, så sover jeg ikke om natten. Selv om jeg får noget af det stærkeste smertestillende, man overhovedet kan få, morfin, er jeg stadigvæk ikke smertefri, siger Christian i et klip fra sæsonpremieren ‘Årgang 0’.

Smerterne er én ting. Noget andet er, at den 36-årige familiefar ikke længere har overskuddet til at være den samme aktive far, som han tidligere har været, for børnene Stephanie og Isabella og Tristan.

Hele forløbet omkring faderens nervesygdom, har været hård for 17-årige Stephanie, for det har ikke kun været smerterne, Christian har skullet forholde sig til.

– Med det medicin, far fik førhen, var han jo kronisk dårlig. Han kunne ligge og kaste op i 45 minutter, fordi hans krop reagerede så voldsomt på det. Så han lå jo og kunne ingenting, siger Stephanie til TV 2.

Christian er dog i bedring nu som følge af et smerteforløb på et privathospital i Ringsted, hvor han er blevet ordineret et mindre hårdtslående morfinpræparat og jævnligt kommer til kontrol, skriver TV 2.

Du kan se en klip fra aftenens premiereafsnit af ‘Årgang 0’, hvor Christian fortæller om sin sygdom her.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.

