Foto: All over

Nu er der nyt om sjette sæson af 'Prison Break', og det tegner godt.

Efter den kæmpe succes, da ‘Prison Break’ vendte tilbage sidste år efter hele otte års fravær fra tv-skærmene, ser det nu ud til, at fans kan glæde sig til et gensyn med endnu en af de populære stjerner i seriens næste sæson.

I øjeblikket er en sjette sæson af serien i gang med at blive udviklet, og seriens skaber, Paul Scheuring, teaser for den kommende sæson på Twitter med små hints og afsløringer. I sidste uge skrev han således, at han var blevet færdig med manuskriptet til premiere-afsnittet på den sjette sæson.

Her spurgte en af seriens fans, hvor stor chance der var for, at FBI-agenten Alex Mahone, som blev spillet af William Fichtner igennem to sæsoner af serien, ville vende tilbage, og til det svarede Paul Scheuring:

– Et sted mellem 50 og 150 procent chance (for at Mahone vender tilbage i seriens sjette sæson, red.)

Så det må man sige er ret gode odds fra ham, der sidder med de store beslutninger. En endegyldig liste over de medvirkende i sjette sæson er endnu ikke blevet offentliggjort, men alt tyder på, at seriens fans godt kan begynde at glæde sig, hvis de ikke allerede gør det.

Det vides endnu ikke, hvornår der er premiere på den næste sæson af serien.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.