Thomas Hayes, bedre kendt som William fra tv-serien SKAM, får nu sin helt egen tv-serie på Viaplay.

Var du én af dem, som fik hjertebanken, når William desperat forsøgte at charme sig ind på Noora i anden sæson af ‘SKAM’? Så er der gode nyheder. Det norske hunk har nemlig fået sin helt egen tv-serie, ‘Han heter ikke William’, som lige nu kan ses på Viaplay.

– Han hedder faktisk Thomas Hayes. Men hvor slutter ‘SKAM’-William, og hvor begynder Thomas Hayes? Norges hjerteknuser tog verden med storm. Nu gør han alt for at blive i rampelyset, skriver Viaplay om serien, der først og fremmest er en komedie.

Serien tager udgangspunkt i Thomas Hayes drøm om en fortsat skuespilkarriere og gerne i udlandet. Det er bare svært, når ens manager hellere vil sniffe kokain og lave hurtige penge, mens ens kæreste mest af alt er ens kæreste af PR-mæssige årsager.

VG.no skriver i øvrigt, at det her sandsynligvis er den eneste tv-serie, hvor du får lov at se William fra ‘SKAM’ stikke et kosteskaft i numsen.

