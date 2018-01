Kim Kardashian er angiveligt nervøs for, om Kylie Jenner er for ung til at påtage sig rollen som mor.

37-årige Kim Kardashian har påtaget sig rollen som bekymret storesøster. Hun er nemlig nervøs for, at lillesøsteren, 20-årige Kylie Jenner, er for ung til at påtage sig rollen som mor. Det skriver HollywoodLife.com.

– Der er storesøster-delen af hende, som er nervøs for, at Kylie er for ung til at være mor, skulle en kilde angiveligt have fortalt eksklusivt til mediet.

Der er dog også plads til at glæde sig på lillesøster Kylies vegne.

– Selvfølgelig er Kim glad for Kylies graviditet, men hun har blandede følelser, har kilden sagt til HollywoodLife.com.

Intet omkring graviditeten er endnu bekræftet, men Kylie Jenner har holdt sig godt skjult i den seneste tid, og det har kun givet ekstra grund til at tro på de amerikanske medier, der i de seneste tre måneder har erfaret på stribe, at Kardashian-søsteren er gravid.

Radar Online er dog gået skridtet videre og oplyser, at hun har termin den 4. februar, hvilket betyder, at hun allerede i tredje trimester.

​Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.