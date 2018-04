'De unge mødre'-deltageren har været tvunget til at træffe en svær beslutning.

For lidt mere end to uger siden måtte Maria Sebens og familien træffe en svær beslutning. Her besluttede de nemlig at aflive hunden Dyna, der i syv år var en stor del af familien. Det fortæller ‘De unge mødre’-deltageren på Instagram.

– For 14 dage siden måtte vi som familie tage afsked med vores elskede, fantastiske, smukke, dejlige, rolige og helt igennem fantastiske ven. Dyna var den skønneste hund, vi nogensinde kunne have fået, og jeg takker af hele mit hjerte for, at vi fik hende, skriver Maria i opslaget, som Realityportalen har fået lov til at citere.

– Jeg savner hende af hele mit hjerte, og hun vil altid have en særlig plads der. Intet kan beskrive den sorg, det er at miste sin ven, men jeg ved, at hun nu har det godt igen.

Den unge mor fortæller til Realityportalen, at Dyna led af gigt i ryggen og hofteledsdysplasi. Og selv om det langt fra var en nem beslutning at aflive hunden, så var de aldrig i tvivl

– Det var den sværeste beslutning længe. Dog havde vi sagt, at hun ikke skulle være her for vores skyld, men for hendes egen, fortæller Maria Sebens.

Aflivet hos mor

Dyna havde mulighed for at leve længere, men det ville være et liv med smerter. Og det ønskede den unge mor ikke.

– Der var ikke rigtig så meget at gøre udover at give hende smertestillende og special kost. Det var bare ikke nok i sidste ende, da en fysioterapeut sagde, at hun sagtens kunne leve, men så måtte hun ikke være hund, siger Maria Sebens og fortæller, at hunden blev aflivet derhjemme.

– Vi valgte at få hende aflivet hjemme hos min mor. Hun var rædselsslagen for dyrlæger, og det skulle hun ikke være den sidste tid. Hun fik den bedste afsked, og vi som ejere til hende var der til det aller sidste.

Hunden var en stor del af familiens liv i lang tid, og derfor har de seneste to uger uden hende også været specielle.

– Det har været svært. Når det banker, venter jeg jo på, at hun gør. Når jeg går i seng og står op, så mangler hun også, og når jeg går, så mangler snoren. Det er så mærkeligt og underligt, siger Maria Sebens og fortæller, at familien har planer om at få en ny hund på et tidspunkt.

​Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.