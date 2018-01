Store tasker og særlige tætsiddende kjoler er nogle af de tricks, Khloé Kardashian benyttede for at skjule sin graviditet.

Efter flere måneders spekulationer bekræftede Khloé Kardashian endelig sin graviditet kort før jul. Det viste sig, at Khloé på tidspunktet, hvor hun bekræftede graviditeten, rent faktisk var hele seks måneder henne.

Det er en ret imponerende bedrift, at realitystjernen har formået at holde graviditeten skjult så længe for de hungrende paparazzi-fotografer, der er konstant på vagt, når det gælder Kardashian-familien. Nu løfter hun sløret for, hvordan hun bar sig ad.

– Jeg kan ikke forstå, at jeg skjulte min gravide mave så længe, som jeg gjorde. Det tog et par styling-sessions, seriøst strategisk tænkning og en helt masse mod, men det virkede, skriver Khloé Kardashian på sit website.

Blandt de teknikker, Khloé benyttede, kan nævnes store, oversize frakker, som hun kombinerede med en særlig slags tætsiddende kjole, og så sørgede hun for, at hun havde en stor taske, som kunne fjerne lidt af opmærksomheden fra maven.

Khloé Kardashian har termin lige omkring starten af marts. Det er 33-årige Khloés første barn, mens det er kæresten, Tristan Thompsons, andet barn. Han fik en søn ved navn Prince Oliver med sin ekskæreste i december sidste år, tre måneder efter ham og Khloé begyndte at date, og nu skal sønnen altså være storebror.

