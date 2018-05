Den havde vi ikke set komme - men hvilken Spice Girl?



Mandag samledes 90’er boybandet NSYNC igen, da de endelig fik deres egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame, og i går gæstede de så Ellen DeGeneres’ talkshow, hvor de legede en meget afslørende omgang ‘Jeg har aldrig’.

Her kom der nogle sandheder på bordet – for hvor mange af dem har scoret til deres egen musik? Hvor mange har været sammen med en, der er dobbelt så gammel som dem selv? Og hvem har været sammen med en Spice Girl? Det sidste spørgsmål kan vi godt afsløre, at de fleste af fyrene hurtigt svarede ‘har aldrig’ til, men Justin Timberlake tøvede.

Derfor hjalp Ellen ham på vej og gav ham sit ‘jeg har’ skilt, som han holdt oppe. Spørgsmålet er dog, hvilken Spice Girl der er tale om. Der er formentlig tale om en kortere affære tilbage i deres vilde tour-dage, men der kom ikke mere på bordet under udsendelsen. Magasinet People har dog ledt i gemmerne og fundet svaret.

Justin har været sammen med…

I 2004 blev Emma Bunton også kendt som ‘Baby Spice’ interviewet af Jonathan Ross, og her spurgte han, om det var rigtigt, at hun havde haft et engangsknald med Justin Timberlake. Til det svarede den søde Spice Girl lidt undvigende, men hun afviste bestemt ikke.

– Vi har hængt ud og festet en smule, han er rigtig sød, lød det generte svar.

Mon ikke det betyder, at vi nu ved, hvem af de fem Spice Girls-piger, der er årsagen til Justin Timberlakes tøvende svar hos Ellen DeGeneres? Til gengæld kan affæren dateres tilbage til før 2004, og den dag i dag er Justin Timberlake gift med Jessica Biel.

