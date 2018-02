Han klarede det glimrende, men Gulddreng var faktisk ude i tekniske problemer, da han optrådte til Zulu Awards.

Det var nok én af de sidste gange, vi fik lov at opleve Gulddreng live, da han optrådte til ZULU Awards onsdag aften. Det gik dog ikke helt problemfrit for den smarte guld-sanger, der var ude i tekniske problemer undervejs.

– Jeg synes, at det gik godt, men jeg tabte min øresnegl, da jeg steg ud af kisten, så jeg havde intet lyd i ørerne. Jeg måtte stå og synge og tælle inde i hovedet, for jeg kunne ikke høre det. Jeg håber bare, at det lød rigtig, sagde Gulddreng, da han kom ned fra scenen.

LÆS OGSÅ: Geggo vinder fornem pris: Min mor bliver meget stolt af mig

Hvis man skal tro på, hvad rygterne siger, så er det slut med Gulddreng efter afskedskoncerten i Royal Arena fredag den 2. februar.

– Det er vemodigt. Det er ligesom at begrave sig selv, så ja. Det er trist. Jeg regner med, at hele Royal Arena fælder en tåre, inklusiv mig selv. En guldtåre, sagde Gulddreng.

SE VIDEOEN: Højgravid Kylie Jenner viser maven frem

Noget tyder dog på, at det ikke er helt slut med Malte, som er personen ‘inde i’ Gulddreng; ham skal vi nok forvente at se lidt mere til i fremtiden.

– Der kommer til at ske noget. Der kommer til at ske et eller andet, sagde Gulddreng hemmelighedsfuldt, da han blev spurgt, om han genopstår som Malte.

LÆS OGSÅ: Nyskilt Silas Holst scorer ‘Paradise’-hunk

LÆS OGSÅ: ‘Årgang 0’-Mathildes søskende: Sådan har vi det i dag

​Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.