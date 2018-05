'Familien fra Bryggen'-stjernen har svært ved at sidde stille, og nu er hun begyndt på en ny uddannelse.

Geggo og Cengiz har travlt i deres skønhedssalon La’ Lotus på Amager, som de i øvrigt arbejder på at udvide. Det kan man måske godt forstå, for Geggo og Cengiz har sorte tal på bundlinjen, og det ser ud som om, at tingene går i den helt rigtige retning for parrets virksomhed.

Selvom der er fart på, så hindrer det dog ikke Geggo i at have travlt med en masse projekter ved siden af, og nu er hun startet på en helt ny uddannelse. Det afslører hun på sin Instagram-profil

– At sidde stille har jeg aldrig været god til. Der skal helst ske ting hele tiden, og indimellem er det Cengiz, der minder mig om at sætte mig ned og puste ud. På en måde er jeg tvunget til at sidde stille en del nu (rent fysisk i hvert fald), for jeg er startet på uddannelsen til micropigmentist hos nogle af de bedste i verden; nemlig PhiBrows, skriver Geggo på sin Instagram.

Det betyder, at kunderne i La’ Lotus, når Geggo har færdiggjort uddannelsen, kan få lavet permanente bryn hos ‘Bryggen’-stjernen.

– Jeg glæder mig for vildt til denne rejse, og til forhåbenligt at kunne kalde mig PhiBrows-Artist inden alt for længe, skriver Geggo videre til opslaget på sin Instagram, som du kan se herunder:



At sidde stille har jeg aldrig været god til... Der skal helst ske ting hele tiden, og indimellem er det @cengizsalvarli7 der minder mig om at sætte mig ned og puste ud. På en måde er jeg tvunget til at sidde stille en del nu (rent fysisk ihvertfald), for jeg er startet på uddannelsen til micropigmentist hos nogle af de bedste i verden - nemlig PhiBrows. Jeg glæder mig for vildt til denne rejse, og til forhåbentlig at kunne kalde mig PhiBrows Artist, inden alt for længe Så her sidder jeg, uden makeup og med morgenhår og øver mig i at mestre kunsten hairstrokes. Sgu da en herlig lørdag, ikk? #excited #brows #phibrows #happy Et opslag delt af Stephanie Karma (@geggo) den 19. Maj, 2018 kl. 5.46 PDT

​Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.