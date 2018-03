Nu afslører endnu en ung mor, at hun er gravid.

2018 kommer til at stå i babyernes tegn for ‘Teen Mom’-pigerne. Sidste år afslørede ‘Teen Mom OG’-deltageren Amber Portwood, at hun i år bliver mor for anden gang, mens ‘Teen Mom 2’-stjernen Chelsea Houska for nylig afslørede, at hun igen er gravid. Og nu melder endnu en ung mor sig på banen.

I en teaser for det kommende afsnit af ‘Teen Mom OG’ kan man nemlig se Mackenzie Edwards, der er gift med Maci Bookouts ekskæreste, Ryan, fremvise en positiv graviditetstest. Og selv om det nemt kunne være snyd for at skaffe flere seere til næste afsnit, så forholder det sig ikke sådan.

The Ashley kan nemlig afsløre, at den er god nok. Ryan og Mackenzie venter sig parrets første fælles barn. Det bekræfter en kilde, der også kan fortælle, at de afslørede det over for flere af de andre deltagere og produktionsmedlemmer, da der for nylig var optagelser til det kommende ‘Teen Mom OG’-talkshow.

– Mackenzie og Ryan kender endnu ikke kønnet, men de finder ud af det den 20. april. Hun har termin omkring samme tidspunkt som Chelsea Houska, siger kilden.

Frygtede negative reaktioner

Ifølge kilden er der en god grund til, at parret har udskudt offentliggørelsen så længe som muligt.

– Ryan er faktisk rigtig glad for, at de skal have denne baby. Men de forsøgte at holde det hemmeligt i starten, fordi de vidste, at seerne ville have en masse negative ting at sige, fortæller kilden til The Ashley.

Mackenzie og Ryan har nemlig haft en del problemer, siden de sidste år blev gift, hvor både skænderier, utroskab og rygter om brud mellem dem har fyldt meget i medierne og på de sociale medier. Derudover har Ryan også flere gange forsøgt at komme ud af sit misbrug af narko og blandt andet været indlagt på en afvænningsklinik.

Men nu tyder det altså på, at alt igen er lykke for parret, der senere i år kan byde deres første fælles barn velkommen til verden. Mackenzie har i forvejen sønnen Hudson fra et tidligere forhold, mens Ryan har sønnen Bentley med ‘Teen Mom OG’-stjernen Maci Bookout.

