Påsken har budt på store ting for Camilla Framnes' mand, Kevin.

Det er ikke kun påskeferien, der bringer smilet frem hjemme hos Camilla Framnes i disse dage. Det er ingen hemmelighed, at Camillas mand, Kevin, er meget glad for fodbold, og med landsholdet i Aalborg op til gårsdagens kamp mod Chile, så han sit snit til at jagte sin drøm. Det afslører Camilla Framnes på sin blog, hvor hun fortæller om deres planer for påsken.

– Kevin har ikke været hjemme, han har haft travlt med at få opfyldt store drømme. Landsholdet er i byen, som han også er inde og se lige nu (indlægget er skrevet i går aftes, red.). Han har simpelthen haft pakket en kuffert og har kørt rundt for at se, om han kunne være så heldig at finde Bendtner. I går ringede han hjem, nærmest sekunder efter hans store drøm gik i opfyldelse – og det lykkes ham skisme, skriver Camilla og fortsætter:

– Det vildeste var at møde Bendtner. Nøj, hvor synes jeg, det er nørdet, men på en helt vildt sød måde. Synes det er så beundringsværdig, at man kan gå så meget op i noget og sågar hele hans liv. Han er og bliver min fodbold tosse. Når kampen er ovre i dag skulle han mødes med Bendtner igen, så jeg glæder mig helt til at høre fra ham, han har jo nærmest ikke kunnet sove i nat, fordi han har været så spændt.