Realitybaben vil meget gerne have et barn - om det så er en ups'er eller ej.

Det er ingen hemmelighed, at 26-årige Amalie Szigethy i lang tid har drømt om flere børn, og at datteren Josephine på et tidspunkt skal blive storesøster.

Hun har tidligere fortalt til Realityportalen.dk, at hun gerne vil have tre børn i alt, og at hun gerne skal nå det, inden hun fylder 35 år. Desværre mangler hun lige en mand at få børnene med.

Noget kan dog tyde på, at endnu et barn er på vej inden længe. I aftenens afsnit af ‘Forsidefruer’ er Amalie nemlig til clairvoyant, hvor hun får at vide, at 2018 måske er året, hvor hun bliver gravid igen:

– På en eller anden måde får jeg et billede af, at der er et ønske i dig om at få nogle flere børn, siger clairvoyanten.

– Jeg vil super gerne have et barn. Jeg er så skruk. Bare følelsen af at mærke et menneske inde i maven. Jeg elskede at være gravid, og jeg vil så gerne være gravid igen, forklarer Amalie og spørger clairvoyanten:

– Kan du fornemme, om der kommer flere børn i det her år?

– Vi skal hen i oktober, november, december. Jeg får det som om, at det er noget tilfældigt, svarer hun tilbage.

– Hvis det skulle være en ups’er, så vil det jo stadigvæk være et ønskebarn, fordi jeg vil jo gerne være gravid. Så der er ikke rigtig noget, der hedder en ups’er, slår Amalie fast.

