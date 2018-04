Til 'Danish Beauty Awards 2018' kunne Gustav fortælle, at hans første halvanden uge som fitnesscenter-ejer er gået over al forventning.

Det er ikke meget mere end halvanden uge siden, at Gustav kunne løfte sløret for sin nye, vilde investering; et 2.000 kvadratmeter stort træningscenter i Hillerød. Forud for overtagelsen var Gustav nervøs for, om det hele nu ville gå, for, som han selv fortalte, havde han satset alt på sin nye investering.

LÆS OGSÅ: Linse raser mod TV3: Det er totalt til grin

LÆS OGSÅ: Geggo: Cengiz har ødelagt mit og Linses forhold

Rigtig meget tyder dog på, at alting går i den rigtige retning for den succesfulde personlige træner, som altså nu også kan kalde sig ejer af sit helt eget fitnesscenter.

– De første dage er gået godt. Vi har allerede fået 280 nye medlemmer. Der bliver løbet, og vi sover ikke så meget. Det var meningen, at jeg skulle nå 300 nye medlemmer på seks måneder – det var mit delmål. Og nu er der allerede 280 på halvanden uge. Det er dejligt. Det er SÅ surrealistisk. Jeg er meget, meget glad og overrakset og meget, meget taknemmelig, fortalte Gustav forud for ‘Danish Beauty Awards 2018’.

LÆS OGSÅ: Gustav jubler: Sådan mødte jeg min nye kæreste

LÆS OGSÅ: Gustav efter vild investering: Kæresten pressede på

Gustav har en idé om, hvorfor så mange vælger at melde sig ind i hans nye træningscenter.

»Hver gang folk de kommer og melder sig ind, så står alle medarbejdere og klapper. Der er en fest, og folk går helt amok over det. Jeg har fået samlet et rigtig godt team, og jeg har fundet en rigtig god leder deroppe og nogle gode personer. Jeg sørger for, at folk føler, at det er deres center,« fortæller han.

På trods af, at Gustav og kæresten Niels ikke har sovet så meget de seneste nætter, fordi de har haft travlt med klargøring af centeret, hvilket blandt andet har budt på rens af toiletterne ved midnatstid, er Gustav glad, og han håber, at den nuværende succes med fitnesscenteret fortsætter langt ud i fremtiden.

LÆS OGSÅ: ‘Gift ved første blik’-Ulrik: Ane var dårlig i sengen!

LÆS OGSÅ: Fie Laursen afslører snyd i ‘Divaer i junglen’

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.