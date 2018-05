Ifølge forsidefruen er det en god ting for programmet, at der til tider opstår store konflikter kvinderne imellem.

Der er ingen tvivl om, at bølgerne ofte går højt mellem Janni, Sarah Louise, Tina, Amalie, Jackie og Gunnvør, når vi følger kvindernes liv i ‘Forsidefruer’ på TV3.

Selvom flere af fruerne har ytret, at de gerne så, at der var lidt færre konflikter mellem dem, mener Janni dog, at konflikterne også er med til at gøre programmet særlig godt for seerne:

– Jeg tror faktisk ikke, at ‘Forsidefruer’ ville eksistere, hvis der ikke var noget drama. Jeg tror, at det er godt for seerne, og at det så rent faktisk ikke er opstillet men ægte konflikter, og at det er værre, end hvad seerne ser, det er jo ret vildt. De må sidde og klappe i hænderne på TV3. Seerne ser jo kun en brøkdel af, hvad der foregår i virkeligheden, så det må jo siges at være godt og ægte tv, fortæller Janni, der dog også synes, at det kan blive dramatisk nok til tider mellem fruerne:

– Det er ikke sådan, at jeg vil springe fra og ikke vil være med, men til tider er det da belastende. Heldigvis er det ikke drama på samme måde som i ‘Divaer i junglen’. Det var ikke sjovt, synes jeg. I ‘Forsidefruer’ er det mere voksen-facts på bordet, og man rører emner, man kan diskutere. Nogle er så mere konfliktsøgende end andre, og at særligt én person tit går over grænsen, kan godt gøre, at vi andre bliver hvirvlet ind i det. For ellers synes jeg faktisk ikke, at os andre fem fruer er særlig drama-agtige.

Janni fortæller desuden, at hun er rigtig glad for at lave ‘Forsidefruer’, da hun får nogle rigtige gode oplevelser ud af det. Hun glæder sig altid over at skulle på arbejde, fordi hun synes, det er hyggeligt og sjovt at være sammen med de andre forsidefruer.

Se ‘Forsidefruer’ torsdag klokken 20.00 på TV3 og Viaplay.

​Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.