Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Julen er kendt for sine mange lækkerier, og derfor har man hos chipsproducenten KiMs også valgt at smide et bud på en julekalender i handlen.

Her reklamerer firmaet med, at man hver dag får sig en pose med chips, der tæller ti forskellige varianter.

Dog er kalenderen blevet ramt af sønderlemmende kritik fra flere forbrugere.

På sociale medier skriver en lang række købere af kalenderen nemlig, at de er godt trætte af, at de har fået de samme to smage her et lille stykke inde i decembermåned.

I et enkelt opslag har over 300 danskere kommenteret, at de har oplevet kun at få varianten sour cream & onion og ostepops.

'Øv, hvor bliver jeg lidt skuffet; når man ser jeres julekalender, lægger den op til noget specielt og lækkert. Med reklame for hemmeligheder og lækkerier. Vi har så fået 2 x sour cream and onion og 2 x ostepops. Jeg snød og kiggede i nummer 5, og der ligger også sour cream and onion. Så kunne man da lige så godt bare have købt en kasse med de små chips, man godt kan lide. Øv, det gider vi ikke igen,' skriver en.

'Er virkelig skuffet over jeres julekalender indtil nu. Vi har købt to stk. kalender, en til hver af vores børn. Vi har i dag den 5. december, og indtil nu har der været 4 stk. sour cream and onion og en anden forleden dag, og det har været det samme med dem begge. Det er da ikke særlig hyggeligt at kun få det samme hver eneste dag. Skal vi forvente det resten af december?', lyder det fra en anden.

'Det var så første og sidste gang, jeg købte jeres kalender, tænk at få det samme hver evig eneste dag,' konstaterer en tredje.

KiMs har i en enkelt kommentar svaret en forbruger, at der må være sket en fejl med hendes kalender.

'Vi er kun mennesker, og fordi vi har pakket poserne manuelt, så kan der være tale om menneskelige fejl, der har gjort, at der i nogle af julekalenderne dukker samme variant op flere dage i streg. Og det kan vi godt se ikke er spor overraskende! Men selvom det ser ud til, at du har fået dine fingre i en julekalender, hvor poserne er blevet mixet lidt uheldigt bag lågerne, så kan vi garantere dig for, at der er det samme mix af forskellige varianter i julekalenderen!'

Den kommentar vækker dog ikke glæde hos køberne, der raser videre mod KiMs og fortæller, at de synes, det er meget underligt, hvis der skulle være sket en fejl i over 300 julekalendere fra producenten.

Og det er da også rigtigt, at der er sket en fejl.

Det drejer sig nemlig ikke kun om en enkelt julekalender, men faktisk alle julekalenderne, som KiMs har solgt.

Det fortæller kommunikationsdirektør Karsten Kolding i Orkla, firmaet bag KiMs, til B.T.

»Det er jo bare en rigtig ærgerlig fejl,« fortæller Karsten Kolding og uddyber, hvordan det kan ske, at folk har modtaget de samme varianter hver dag i kalenderen.

»Der er sket det, at de er blevet pakket i en forkert rækkefølge. Derfor er der flere poser, der er ens. Det bliver selvfølgelig lidt teknisk, men poserne er pakket først, og så er der sat låger på, og der er fejlen så sket.«

Ifølge kommunikationsdirektøren er der tale om en menneskelig fejl, men derfor er det stadig rigtig beklageligt for kunderne.

»Det er en kæmpe beklagelse fra vores side. Vi kan sagtens forstå, at folk er blevet skuffede. Når man køber en kalender, så vil man jo gerne overraskes, og det element er de jo blevet snydt for.«

Han lover dog, at det vender i KiMs pakkekalender efter 6. december.

»Vi har været nede og tjekke, og det burde blive meget mere varieret efter i dag – som det selvfølgelig skulle have været fra starten af.«

Derfor er der heller ikke tale om, at firmaet overvejer at give pengene tilbage til de kunder, der har været utilfredse.

»Nej, de får ikke pengene tilbage. De har fået det, de skulle have i form af produkter, men placeringen og det manglende element af overraskelse undskylder vi naturligvis.«