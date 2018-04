Torsdag aften bliver bestemt ikke kedelig, det tør vi godt at garantere.

I sidste uge kunne TV3 afsløre, at ‘Familien fra Bryggen’ alligevel vender tilbage til skærmen her i foråret, og nu er der endnu en glædelig nyhed til de reality-glade tv-seere. Inden længe kan man atter følge de seks ‘Forsidefruer’ på skærmen. Når ‘Familien fra Bryggen’ slutter, tager Gunnvør, Sarah Louise, Amalie, Tina, Janni og Jackie nemlig over.

Selvom den tredje sæson af programmet ikke engang er startet endnu, så er der allerede godt gang i dramaet mellem de smukke fruer. Da det kom frem, at der kom en ny sæson af serien, fortalte Sarah Louise, at hun havde været meget i tvivl om, hvorvidt hun skulle deltage. Luften er nemlig iskold mellem hende og Tina Lund efter programmets sidste sæson.

Det bliver altså spændende at se, hvordan det hele kommer til at forløbe i den tredje sæson, der er ikke umiddelbart lagt op til de store hyggelige fælles arrangementer med alle fruerne – eller måske er der, og så er det frem med popcornene, for det kommer ikke til at gå stille for sig. Én ting er sikkert, der er god grund til at glæde sig, og torsdag aften bliver bestemt ikke kedelig de næste mange uger.

Se med fra torsdag d. 26. april kl. 20.00 på TV3.

