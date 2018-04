Gustavs kæreste Niels har været en stor støtte, når Gustav har tvivlet på, om han skulle forfølge sin drøm om at åbne sit eget fitnesscenter.

I går kom det frem, at Gustav har investeret alle sine penge i et fitnesscenter i Hillerød. Det var ikke helt uden nerver, at underskriften på købsaftalen blev sat, og Gustav har længe overvejet, om det nu var dét, han ville. Heldigvis har han en kæreste, Niels, der aldrig har tvivlet på, at Gustav kunne og skulle forfølge sin drøm, og derfor pressede han på for, at projektet blev en realitet.

LÆS OGSÅ: Geggo: Cengiz har ødelagt mit og Linses forhold

LÆS OGSÅ: Så meget tjener Geggo og Cengiz

– Jeg har været rigtig meget i tvivl om det her projekt. Jeg har ligget vågen om natten og tænkt på, om jeg skulle eller ikke skulle skrive under, for jeg har jo haft det godt, som jeg havde det, fortæller Gustav til Realityportalen.dk og fortsætter:

– Men min kæreste sagde: “Gustav, skat. Du er meget mere. Du kan det her! Du er rigtig god, og du er god til at få folk til at føle sig godt tilpas. Spring ud i det!”. Han har hjulpet mig rigtig meget til at træffe beslutningen om at springe ud i det. Han har hele tiden sagt: “Bare gør det! Du er stærk, og du kan godt”.

LÆS OGSÅ: HOT NEWS: Silas Holst bekræfter forhold til ‘Paradise’-hunk

LÆS OGSÅ: Natascha Linea om Sidney Lee: Vi er ikke kærester – vi boller bare

Gustav har blandt andet haft sin tvivl omkring centerets beliggenhed i Hillerød, men Niels var stædig og holdt fast på, at Gustav skulle sætte sin underskrift på købsaftalen.

– Jeg tænkte sådan: “Arg, men Hillerød ligger alligevel 24 minutter væk i bil”, og dér var han sådan, at det var jo ingenting. Til sidst var jeg sådan, okay. Fuck det. Jeg gør det, fortæller Gustav.

Så nu er Gustav blevet ejer af et fitnesscenter, som han har døbt ‘FitnessNU Hillerød’

LÆS OGSÅ: Linse om Bed & Breakfast: Didde blev pisse sur

LÆS OGSÅ: Lykkelige ‘De unge mødre’-Sonny: Her er min nye kæreste

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.