Der har været meget frem og tilbage mellem Gunnvør og Oliver, men nu har de taget en endelig beslutning om deres forhold.

Det er ingen hemmelighed, at der de sidste 12 år har været mange op-og nedture mellem Gunnvør Dalsgaard og Oliver Bjerrehuus. De to har været sammen og fra hinanden adskillige omgange, og sammen har de døtrene Sigga og Hanna samt lille Hugo, der kom til verden sidste sommer.

I tiden efter Hugo var kommet til verden, brugte Gunnvør og Oliver meget tid sammen, og der var tvivl om, hvorvidt de to ville finde sammen igen. Da ‘Forsidefruer’ torsdag aften rullede over skærmen, fortalte Gunnvør dog her, at hun og Oliver var forældre sammen – og intet andet.

Nu uddyber hun overfor Realityportalen.dk, hvordan hende og Olivers forhold er i dag:

»Jeg holder fast i min beslutning om, at vi er forældre sammen. Og det går godt med det. Vores børn trives, og det er dejligt. Vi er gode til at være forældre sammen, og børnene har også fået en alder nu, hvor det sgu ikke er for sjov. Sigga er alligevel otte år nu. Det bliver for forvirrende for dem, hvis vi ikke har styr på det, så nu skal vi også holde fast i en beslutning,« forklarer Gunnvør og fortsætter:

»Hugo blev jo heller ikke født, fordi vi var sammen. Det var heller ikke meningen, vi skulle være det, og ganske rigtig så var vi lykkelige lige i starten, men der er også en grund til, at vi er gået fra hinanden mange gange. Han er en skøn mand på mange punkter, men kærester skal vi ikke være.«

Plads til en ny mand

Gunnvør fortæller, at der i øjeblikket ikke er nogen mand i hendes liv. Det betyder dog ikke, at der ikke er plads til det, hvis den rigtige dukker op:

»Min søn Hugo er manden i mit liv nu, og han er verdens sødeste mand. Men nu er han jo begyndt at blive kørt ind i vuggestue, og så kan det jo godt være, der lige pludselig er plads til en anden mand udover ham. Det ved man ikke,« forklarer Gunnvør og tilføjer:

»Der er ingen konkret lige nu, men jeg har jo også rendt rundt med en baby på armen de sidste mange måneder, og jeg tror ikke, det lige er der, man møder en mand. Men jeg skal jo ikke være single resten af mit liv, tænker jeg, så nu må vi se.«

Se ‘Forsidefruer’ torsdag klokken 20.00 på TV3.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.