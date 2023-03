Lyt til artiklen

Produkterne fjernes, sagen skal undersøges mere indgående, og der skal ses på interne procedurer og retningslinjer.

Sådan lyder konsekvenserne hos de to stormagasiner Magasin og Illums Bolighus, efter B.T. og Sustain Report har afsløret, at der ikke var tale om efterladte fiskenet i havet i produktionen af bikinier og sportstøj hos Copenhagen Cartel.

Forbrugerrådet Tænk har efter afsløringen udtalt kritik af firmaet for vildledende markedsføring.

Ejeren af Copenhagen Cartel, Katrine Lee Larsen, har efter henvendelserne fra B.T. erkendt, at det ikke var sandt, at fiskenettet i produkterne blev samlet op fra havet.

Katrine Lee Larsen med sin 'Løvens hule'-investor, Christian Arnsted, omringet af fiskenet. Der er dog intet bevis på, at der er fiskenet i de produkter, de to sælger. Foto: Copenhagen Cartel Vis mere Katrine Lee Larsen med sin 'Løvens hule'-investor, Christian Arnsted, omringet af fiskenet. Der er dog intet bevis på, at der er fiskenet i de produkter, de to sælger. Foto: Copenhagen Cartel

Erkendelsen fik i første omgang Magasin til at fjerne produkterne fra deres online- og fysiske butik.

»Den produktinformation, vi får fra vores partnere, har vi grundlæggende tillid til, ligesom vi har underskrevne samhandelsaftaler med alle vores partnere, der tydeligt pointerer, at al lovgivning omkring produkter, emballage, tekster med videre skal overholdes,« uddyber indkøbsdirektør Esben Hougaard nu til B.T.

»I det øjeblik, vi blev gjort opmærksomme på situationen med Copenhagen Cartel, gik vi i dialog med dem, som det er normal procedure hos os. Mens vi undersøger sagen, har vi besluttet at tage deres produkter af hylderne på Magasin.dk og i de fysiske forretninger.«

På samme måde fortæller Illums Bolighus til B.T., at man har valgt at fjerne produkterne.

»På baggrunden af mediernes oplysninger omkring Copenhagen Cartel, har vi i Illums Bolighus valgt at fjerne varerne fra vores butik samt online, mens vi afventer yderligere information fra Copenhagen Cartel,« skriver stormagasinet i en mail.

Magasin har efter afsløringen besluttet sig for, at kæden vil se på deres egne retningslinjer for de produkter, der forhandles online og fysisk.

»Set i lyset af denne situation er vi i Magasin ydermere gået i gang med at gennemgå vores interne procedurer og retningslinjer for, hvordan vi håndterer og videreformidler de produktinformationer, vi modtager fra vores partnere. For der må naturligvis ikke herske tvivl om, hvorvidt produktinformationerne fra de brands, vi forhandler, er retvisende i forhold til markedsføringsloven,« lyder det fra Magasins indkøbsdirektør Esben Hougaard.

B.T. har kontaktet Katrine Lee Larsen for en kommentar til, at stormagasinerne nu undersøger sagen og ønsker yderligere information.

Vi har også spurgt til, om Katrine Lee Larsen nu vil dokumentere, om der fiskenet i produkterne, og hvor meget der i så fald er tale om.

Hun er i skrivende stund ikke vendt retur.