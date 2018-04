Parret er flyttet ind i en lejlighed til 17.000 om måneden, men Fie Laursen og Frederik Valeur har intet problem med at betale.

Fie og Frederik er flyttet ind i en lejlighed i København, som koster 17.000 kroner om måneden. Det er en pænt høj husleje, men parret har absolut ingen problemer med at betale den.

– Vi kan sagtens betale. Jeg boede alene i min lejlighed til 14.000, så da han kom ind var det jo bare dejligt, at vi kunne dele udgifterne. Han tjener rimelig godt på sit job og får mange gode bonusser. Han arbejder 24/7, så vi er i samme båd dér, fortæller Fie Laursen til Realityportalen.

LÆS OGSÅ: ‘Paradise’-babe er gravid med fodboldspiller

LÆS OGSÅ: Linse raser mod TV3: Det er totalt til grin

Frederik Valeur, som har stjålet Fies hjerte, er sælger til dagligt.

– Han er sælger for noget, der hedder Planday, som er sådan et vagtsystem. Han er meget væk, og det er ret hårdt. Han flyver rundt. Det er lidt hårdt, at han er så meget væk, men det er dejligt, at vi ikke har samme karriere, og at han ikke dyrker dét, jeg laver, siger Fie.

Selvom Fie fortæller, at både hende og Frederik tjener gode penge, så er hun slet ikke i tvivl om, hvem af dem, der tjener mest.

– Jeg tjener mest, griner hun, men vil ikke ud med, hvor meget hun tjener.

LÆS OGSÅ: Frederik Valeur: Sådan er det at være kæreste med Fie Laursen

LÆS OGSÅ: HOT NEWS: Fie Laursen og Frederik udvider familien



​Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.