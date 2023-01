Lyt til artiklen

Hvornår er det for tidligt at spise fastelavnsboller?

Selvom vi knap nok er kommet over nytårstømmermændene, og der stadig er halvanden måned til fastelavn, har flere af landets største butikskæder allerede fastelavnsboller klar på hylderne.

»Ligeså snart andefedtet er brændt af, så er kunderne klar til fastelavnsboller. Vi plejer altid at have de første ude nu,« lyder det fra Lars Aarup, kommunikations- og analysechef hos Coop, der driver butikskæder som SuperBrugsen og Kvickly.

»Ja, det er vildt, men danskerne er meget glade for fastelavnsboller, og selvom julen lige er overstået, er der åbenbart plads til fastelavnsboller i maverne,« lyder det videre fra Hanne Nyboe, marketingschef hos KonditorBager.

Generelt set har landets bagere i løbet af de sidste par år oplevet en stigende interesse for fastelavnsboller.

Under coronakrisen så man folk stå i lange køer på gaden, og mange var tilmed villige til at betale relativt høje summer for bagernes såkaldte 'luksus'-fastelavnsboller.

»Vi ser det ofte ske, når vi oplever kriser af den ene eller anden slags: Vi praktiserer mini-luksus,« forklarer etnolog og livsstilsekspert Julia Lahme og fortsætter:

»Det betyder, at vi ser det som en slags lettere tilgængelig luksusoplevelse at købe en hundedyr fastelavnsbolle, fordi den giver os alt det, vi mangler i en presset tid: En form for eskapisme, oplevelse af selvforkælelse, nydelse, og frem for alt: Luksus, fordi den ikke er nødvendig, men bare en overskudshandling.«

Når butikkerne allerede nu har fastelavnsboller klar i butikkerne, er det ifølge Julia Lahme udtryk for, at vi er et folkefærd, der har svært ved at vente.

»Og mere specifikt at vi har brug for fester – nu mere end nogensinde før. Julen er slut, og i stedet for at praktisere 'hvid januar', (en måned uden sukker og alkohol, red.) så sørger vi for at finde andre ting at samles om end de store fester. Vi bygger små hverdagsfester selv og nyder dem i fulde drag,« forklarer hun.

Bagerne ved af gode grunde endnu ikke, hvor mange fastelavnsboller de kommer til at lange over disken i år – og om det får nogen betydning, at danskerne ikke har samme hjemmetid i hverdagen som under corona-vintrene.

Julia Lahme vurderer i den forbindelse:

»Under corona var der decideret kødannelse, hvor de særligt hypede fastelavnsbolle-bagere blev en slags destinationer. Der lå det sociale i at stå i kø. Nu ser vi nok ikke kødannelser, men fastelavnsbollens æra er kun lige begyndt.«

Hun fortsætter:

»Jo mere krise, der bliver råbt, og jo mere bange vi bliver, desto mere har vi brug for denne smukke, velsmagende og usunde kage. For den er stadig sund for sjælen. Og det endnu mere i en tid, hvor vi lever i skyggen af en pandemi, og alle skal passe på deres egen sundhed. Der bliver fastelavnsbollen oven i alle de andre kvaliteter også en form for anarkistisk projekt. Og det er den anden grund til, at den ikke forsvinder foreløbigt.«

