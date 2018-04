De kan være irriterende, flabede og trættende, men søskende er for langt de fleste en del af tilværelsen, som de nok ikke ville undvære.

Tirsdag er International Søskendedag, som blandt andet fejres i USA, Australien og Indien, hvor søskende fejrer de særlige bånd, der er mellem dem. Søskende og vores placering i søskendeflokken er nemlig ikke helt uden betydning for, hvordan vores personlighed udvikler sig gennem livet.

Det er dog også andre faktorer, der spiller ind. Eksempelvis påvirkningen, der sker i vuggestuer og børnehaver, ligesom hver person selvfølgelig også har sin egen unikke personlighed.

De ældste søskende

De ældste løber med al opmærksomheden indtil den næste i rækken ser dagens lys, og derfor er der store forventninger til dem. De er typisk meget bestemmende, tager ansvar og vil eksempelvis ofte være den søskende, der holder talen til familiefesten.

Storebrødre og storesøster har ifølge Danmarks førende ekspert på området - den nu afdøde psykiater Oluf Martensen-Larsen - tendens til at tage sig selv meget seriøst og bestræber sig på at være voksne.

De mellemste søskende

Modsat de ældste søskende er de mellemste søskende en lidt mere sammensat gruppe.

De mellemste bliver ofte presset mellem de yngre og de ældre søskende, og de ender derfor ofte med at vælge en diplomatisk mellemvej, eksempelvis i diskussioner.

De mellemste søskende er gode til at tilsidesætte deres egne behov, hvilket til gengæld betyder, at de kan have svært ved selv at træffe beslutninger.

De yngste søskende

Der er ofte konflikter mellem de yngste og de ældste søskende, hvor den mindste ofte vil sige 'nej'. De yngste søskende er klar på eventyr, stoler ikke på autoriteter, har tit stort selvværd og tager i det hele taget ikke tingene så tungt.

Oluf Martensen-Larsen skrev i sin bog om søskende og personlighed:



»Lillebror bryder sig ikke om at blive domineret af andre mænd og er ekstremt følsom over for ethvert optræk til magtkamp, fordi det får alle barndommens aggressioner frem i ham. Han vil uvilkårligt prøve at hævde sig og opponere mod først lærere og senere chefer, medmindre han var meget yngre end storebror og derfor ikke har oplevet en skarp konkurrence.«

Enebørnene

Enebørnene udvikler sig tidligt til at være meget selvstændige. De bliver modne i en ung alder, fordi de er vant til at tage beslutninger på egen hånd - og fordi deres primære samtalepartnere er forældrene. Enebørn er vant til at blive hørt og taget alvorligt og er ofte gode kommunikatører.

Det er uvist hvor mange enebørn, der sammenlagt er i Danmark - men i 2018 er der ifølge Danmarks Statistik i alt 248.078 personer under 18 år, der er enebørn. Til sammenligning var der 907.652 biologiske søskende.