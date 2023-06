Der blev uddelt hele syv nye michelinstjerner til danske restauranter mandag aften, men alligevel glimrer nogle stjerner ved deres fravær.

Det mener i hvert fald madanmelder og chefredaktør på Gastro, Jesper Uhrup Jensen.

Selvom restaurant Aro i Odense har fået en stjerne, mener chefredaktøren i den grad, at michelinguiden har forsømt at se, at Fyn har langt mere at byde på.

»Det springer igen i øjnene at Fyn er overset.«

»Det er virkelig mærkeligt, at de kan overse Falsled Kro og Lieffroy i Nyborg forstår jeg ikke. Os der beskæftiger os med mad og anmeldelser, har vist i årevis, at de har niveauet,« siger Jesper Uhrup Jensen.

Brian Mark Hansen vandt i januar Bocuse d'Or - prisen som verdens bedste kok. Foto: Jeff Pachoud/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Brian Mark Hansen vandt i januar Bocuse d'Or - prisen som verdens bedste kok. Foto: Jeff Pachoud/AFP/Ritzau Scanpix

Han mener, at især Falsled Kro har en unik betydning for succes, der har ramt den danske restaurantscene det seneste årti, og derfor er det en skam, at michelinguidens folk tilsyneladende overser den, mener han.

»Det er ikke Noma, der har skabt alt. Der var nogen før dem, og Falsled var en af dem, så det er helt ubegribeligt,« forklarer han.

Jesper Uhrup Jensen er heller ikke begejstret for Michelins beslutning om 'blot' at tildele Søllerød Kro en stjerne. Restauranten har haft en stjerne i guiden i årevis, men han mener, at den har fortjent en mere.

»Køkkenchefen på Søllerød Kro, Brian Mark Hansen, har i år vundet prisen som verdens bedste kok, Bocuse d'Or. At de ikke får stjerne nummer to, det kan jeg ikke forstå,« siger han og tilføjer:

»Søllerød Kro er en klar uretfærdighed.«

Udover Søllerød Kro, Falsled Kro og Lieffroy påpeger madanmelderen også, at den kendte kok Jakob Mielckes restaurant 'Mielcke og Hurtigkarl' igen i år ikke har fået stjerner. Og præcis den restaurant er efterhånden en stående joke i anmelderkredse, fordi alle undtagen michelinanmelderne tilsyneladende er enige om, at den burde belønnes.

»Hvert år griner man af, at Mielcke og Hurtigkarl ikke har en stjerne. I de fleste madelskeres øjne burde den have tre,« siger Jesper Uhrup Jensen.

Han påpeger dog, at der fra michelinguidens side er en generel tendens til at vurdere danske restauranter for lavt.

»Generelt synes jeg, at danske restauranter bliver vurderet for lavt, hvis du sammenligner med Frankrig. Jeg kan ikke forstå, at smørrebrødsrestauranter eksempelvis ikke kan få en stjerne, men det forstår de ikke, for de er franskmænd,« siger han.

Mens nogle altså ifølge eksperten blev forbigået, kan fem danske restauranter juble over at få deres første stjerner. Det er ARO i Odense, Tri i Agger, Villa Vest i Lønstrup, Grand Royal i Vejle og Domæne i Gødstrup.

Omvendt har også tre restauranter helt mistet deres stjerne. Det er Kokkeriet og Kiin Kiin i København og Restaurant MeMu i Vejle.