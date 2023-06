Flere danske restauranter kunne mandag aften juble, da der blev uddelt de prestigefyldte michelinstjerner ved et show i den finske by Turku.

Ifølge madanmelder og chefredaktør på madmagasinet Gastro, Jesper Uhrup Jensen, springer særligt én restaurant i øjnene efter aftenens uddeling.

Den koreanskinspirerede restaurant Koan, der ligger på Østerbro i København, er nemlig gået fra 0 til 2 stjerner.

»Koan har fået to stjerner efter at have været åben i tre måneder på deres nye adresse, og det havde jeg virkelig, virkelig ikke set komme. Jeg har talt med flere om, at de måske kunne få en stjerne, men det var tvivlsomt,« siger Jesper Uhrup Jensen.

Kristian Baumann, køkkenchef og ejer af Koan, modtog mandag to michelinstjerner.

Koan har tidligere haft en enkelt stjerne, da adressen lå på en anden adresse, men det er usædvanligt at gå en stjerne op så kort tid efter en flytning, mener Jesper Uhrup Jensen.

»Michelin er kendt for at gå langsomt til værks. Når de er blevet beskyldt for at være for langsomme, har de før hævdet, at det er fordi, det handler om stabilitet. Derfor er tre måneder virkelig kort tid, og så to stjerner, som virkelig er vildt,« siger madanmelderen, der dog mener, det er to fortjente stjerner.

»Jeg har været der, og det er fuldt fortjent, jeg er bare overrasket over, at Michelin er så hurtige på aftrækkeren. To stjerner er voldsomt, men på den gode måde.«

Jesper Uhrup Jensen fortæller, at det at få to stjerner i michelinguiden ikke nødvendigvis får danskerne til at flokkes - men de udenlandske turister vil i den grad få øjnene op for restauranten

»Danskerne bruger den ikke på samme måde, det giver noget prestige, men for udenlandske turister betyder det noget, og Koan i København bliver lagt ned i deres bookingsystem.«

Udover Koan i København fremhæver Jesper Uhrup Jensen også Nordjylland, der har fået to nye michelinrestauaranter med Tri i Agger og Villa Vest i Lønstrup.

»Det er en landsdel, der virkelig kan hæve sig. Jeg tror virkelig, det betyder noget for deres selvforståelse, og hvis jeg var ansat i visit Nordjylland ville jeg skamride den,« siger han.