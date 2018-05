'De unge mødre'-deltagerne er blevet idømt ubetingede fængselsstraffe, men kan de afsone fra USA?

22-årige Nadia Shila Petersen og 47-årige Heidi Pedersen blev i går, torsdag, kendt skyldige i de fleste af de 73 forhold, de var anklaget for. Heidi Pedersen har fået fire måneders ubetinget fængsel, mens Nadia Shila fik seks måneders ubetinget fængsel, efter en enig domsmandsret havde vurderet sagen.

Dermed skal ‘De unge mødre’-deltagerne i fængsel, medmindre de vælger at anke den dom, som de har fået. Men selv hvis de skulle vælge at modtage den, er det ikke nødvendigvis lige til at straffe dem, da de siden august 2016 har befundet sig i USA – og ikke har planer om at vende hjem.

Hans Mogensen, der repræsenterer Nadia Shila, åbnede før retssagen op for, at man ville søge om, at ‘De unge mødre’-deltageren kan afsone i USA. Eksperter har dog tidligere vurderet over for Realityportalen, at det formentlig ikke er muligt.

Under retssagen slog Hans Mogensen fast, at han mente, at det kunne ødelægge Nadia Shilas familieliv, hvis hun bliver indkaldt til afsoning i Danmark, fordi hun så vil få svært ved at komme ind i USA, mens kæresten – der er far til hendes datter – heller ikke umiddelbart kan komme til Danmark. Efter dommen faldt, gjorde han det klart, at han ikke ved, hvordan afsoningen skal ske.

– Jeg ved ikke, hvad der skal ske med hensyn til afsoningen. Det må du spørge anklagemyndigheden om. Det er dem, der skal beslutte, om man vil bruge kræfter på at anholde dem og hente dem hjem fra USA. Jeg synes jo umiddelbart, at det lyder som lidt store armbevægelser for en dom på seks måneders fængsel. Men det er ikke mig, der skal vurdere det, sagde han til Realityportalen.

Susan Jørgensen slog umiddelbart efter retssagen fast, at hun først ville vende dommen med sin klient, inden man vurderer, om den skal ankes. Derfor vil hun heller ikke spekulere i, hvordan dommes skal afsones, hvis man vælger at modtage den.

– Jeg ved ikke, hvad der skal ske nu, og jeg ved heller ikke, om dommen skal afsones i Danmark. Jeg skal tale med min klient, og så må vi se på det hele derefter, lød det fra hende.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan høre Nadia Shila fortælle om, at Heidi lider af føtalt alkoholsyndrom.

Anklager: De kan blive efterlyst

Men selv om Hans Mogensen altså ikke mener, at der er grund til at hente ‘De unge mødre’-deltagerne hjem fra USA, så lyder det ikke til, at anklageren nødvendigvis er enig i den holdning.

– Man skal have forkyndt dommen for dem (Nadia Shila og Heidi, red.), så de får besked om, hvad dommen går ud på. Når dommen er forkyndt, så kan de jo vælge at anke den til landsretten, eller de kan modtage dommen. Hvis de modtager dommen, så skal den sendes til fuldbyrdelse, og så skal de i fængsel, siger Mariam Khalil til Realityportalen.

– Så vil Kriminalforsorgen vurdere, hvornår de skal indkaldes til afsoning. Og dukker de ikke op til afsoning, så er det op til Kriminalforsorgen at beslutte, hvad der så skal ske. Der kan man vælge at efterlyse dem internationalt, og hvis man får fat i dem, så skal de hjem og afsone.

