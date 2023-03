Lyt til artiklen

Copenhagen Cartel er for nu fjernet fra Magasins købekatalog på nettet.

Efter Sustain Report og B.T.'s afsløringer af, at bikinierne kendt fra 'Løvens hule' slet ikke bestod af gammelt fiskenet fisket hevet op fra verdenshavene, har stormagasinet valgt at fjerne produkterne fra deres sortiment.

Det skriver miljø-nichemediet Sustain Report, der har fået forløbet bekræftet af Magasin.

Katrine Lee Larsen har indtil for nyligt valgt at reklamere for Copenhagen Cartel med fortællingen om, at hendes produkter bestod af fiskenet fra havene, der var blevet efterladt.

På samme måde havde Magasin reklameret for, at produkterne var 'skabt primært af genanvendt nylon – eksempelvis gamle fiskenet, – der er samlet op fra havet og omdannet til fløjlsblød nylon.'

Men det var ikke sandt.

Det bekræftede Katrine Lee Larsen til B.T.

Katrine Lee Larsen med sin 'Løvens hule'-investor, Christian Arnsted, omringet af fiskenet. Der er dog intet bevis på, at der er fiskenet i de produkter, de to sælger. Foto: Copenhagen Cartel Vis mere Katrine Lee Larsen med sin 'Løvens hule'-investor, Christian Arnsted, omringet af fiskenet. Der er dog intet bevis på, at der er fiskenet i de produkter, de to sælger. Foto: Copenhagen Cartel

Vibeke Myrtue fra Forbrugerrådet Tænk fortalte til B.T., at der kunne være tale om vildledende markedsføring, når produkterne indeholdt lidt eller ingen fiskenet fra havene, som der blev reklameret med.

Magasin kunne derfor også gøre sig skyldig i vildledende markedsføring ved at reklamere for produkterne, som om de bestod af fiskenet efterladt i havene.

Ifølge Esben Hougaard, indkøbschef i Magasin, var man ikke opmærksom på, at Copenhagen Cartel ikke kan eller vil oplyse, hvor meget fiskenet deres produkt indeholder.

Derfor er de nu fjernet, mens stormagasinet afventer yderligere information fra Copenhagen Cartel.

Efter B.T.'s henvendelse valgte Katrine Lee Larsen at erkende, at der ikke var tale om fiskenet efterladt i havene i produkterne, men derimod en mindre del fiskenet, der var indleveret af fiskere.

»Vi vurderer i dag, at den mest effektive måde, vi sikrer, at havet forbliver sundt og rent, er: forebyggelse. Tidligere kostede det penge at komme af med brugte fiskenet, hvorfor mange endte på bunden af havet. Det er den type fiskenet, der er indleveret af fiskere, der indgår i materialet. Men stadig gamle og brugte fiskenet,« lød det.

Katrine Lee Larsen og Copenhagen Cartel i 'Løvens hule'. Her fik Katrine Lee Larsen en investering fra Christian Arnstedt på 700.000 kroner for 20 procent af firmaet. Foto: Per Arnesen/DR Vis mere Katrine Lee Larsen og Copenhagen Cartel i 'Løvens hule'. Her fik Katrine Lee Larsen en investering fra Christian Arnstedt på 700.000 kroner for 20 procent af firmaet. Foto: Per Arnesen/DR

Katrine Lee Larsen har efterfølgende også ændret sin hjemmeside.

»Da det sidste, vi ønsker, er at vildlede, har vi nu været inde og nuancere beskrivelsen, og i stedet for 'gamle fiskenet' har vi beskrevet, præcist hvor de gamle fiskenet kan komme fra: eksempelvis fra havet, havne, fiskere, fiskeopdrættere og andre steder i akvakulturen. Vi har aldrig haft til sinde at vildlede,« fortalte hun.

B.T. bad også om dokumentation for, hvor meget fiskenet produkterne fra Copenhagen Cartel indeholder.

Det har ikke været muligt at få svar på.