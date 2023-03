Lyt til artiklen

I snart 43 år har Døllefjelde-Musse Marked været afholdt i storebededagsferien.

Men tirsdag afskaffede Folketinget som bekendt store bededag som helligdag fra næste år, og dermed står én ting nu klart for det lollandske kræmmermarked: Det bliver snart afholdt for sidste gang i den normalt forlængede weekend.

Det fortæller Døllefjelde-Musse Markeds formand Per Hansen til B.T.

»Vi har draget den konklusion, at det ikke er muligt at holde markedet i storebededagsweekenden. Så det er en beslutning, at i år vil blive det sidste marked der,« forklarer formanden.

»Så vi må kigge indad og se, hvad der kan lade sig gøre fremadrettet. I allerværste konsekvens bliver vi nødt til at lukke.«

Hos Døllefjelde-Musse Marked er de dog ikke fortrøstningsfulde.

Men de er håbefulde.

Derfor regner man lige nu på, om det kan lade sig gøre at rykke det historiske kræmmermarked til en anden forlænget weekend – og om det kan det betale sig, hvis man må forkorte festlighederne og nøjes med en almindelig weekend.

»Men vi vil ikke bruge frivillige ressourcer og lokaløkonomi på det, hvis vi ikke selv tror på det,« understreger Per Hansen.

Døllefjelde-Musse Marked i den lille by på Lolland er blandt andet kendt for deres store damefrokoster. Der er også anden slags underholdning end strip, særligt musikalske optrædener, udstillinger, konkurrencer, gøgl, madboder og camping - og ikke mindst et væld af kræmmere til det store marked. Foto: Linda Kastrup Vis mere Døllefjelde-Musse Marked i den lille by på Lolland er blandt andet kendt for deres store damefrokoster. Der er også anden slags underholdning end strip, særligt musikalske optrædener, udstillinger, konkurrencer, gøgl, madboder og camping - og ikke mindst et væld af kræmmere til det store marked. Foto: Linda Kastrup

For efter snart 43 år kender arrangørerne af Døllefjelde-Musse Marked godt de ufravigelige udgifter, der som minimum skal hentes hjem igen.

»Det kræver en vis mængde kræmmere og gæster, for vi har jo en bundomkostning på at etablere hele markedspladsen med alle teltene, og vi har fast personale til at løfte alt myndighedsarbejdet med de tilladelser, der skal indhentes. Og så betaler vi jo en årlig leje for de arealer, vi bruger,« fortæller markedsformanden.

»Det er et risikabelt regnestykke for os, fordi vi er selvfinansierende. Vi uddeler hver en krone, vi tjener hvert år, så vi har ikke noget kapital at polstre med fra år til år. Og vi er momsfritagede, så derfor er det også et krav fra Skat, at vi skal generere overskud.«

I første omgang håber man dog at kunne rykke Døllefjelde-Musse Marked til en anden forlænget weekend.

»Men der er allerede en masse andre kræmmermarkeder og aktiviteter i Kristi himmelfartsferien og pinsen, så det vil kunne give udfordringer med at få kræmmere nok. Og vi har også en hel del frivillige, som vi også er afhængige af, der skal kunne være fri til det.«

Alternativt kan det muligvis også blive en fast almindelig weekend.

»Men hvis vi har en dag mindre at afholde det i, så vil vi have omtrent de samme omkostninger, men en dag mindre til at tjene pengene ind igen,« forklarer formanden.

Klart står det dog, at det i hvert fald ikke bliver weekenden omkring store bededag, når fridagen om fredagen afskaffes til næste år.

For store bededag ligger som bekendt på forskellige tidspunkter hvert år, da den kirkelige helligdag er fastlagt som den fjerde fredag efter påsken, der netop skifter efter månens faser og søndagenes placering.

Derfor vil man hellere finde en fast periode, som Døllefjelde-Musse Marked kan ligge i, hvis det alligevel ender med at blive forkortet med en dag.

Store bededag afskaffes som helligdag ifølge regeringsgrundlaget for at skaffe flere penge til de stigende forsvarsudgifter.