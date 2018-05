Det er i øjeblikket en hård periode for både mor og datter, mens den lille pige sidder i kørestol.



Den seneste tid har ikke været nem for Christina Skudstrup og hendes otteårige datter, Isabella. Den lille pige er efter et uheld på en trampolin nemlig endt i en kørestol med et brækket ben.

– Jeg hoppede på en trampolin. Jeg tog tilløb, og så hoppede jeg, og så var der en stor en, der hoppede ind på trampolinen. Så landede jeg forkert, fordi jeg hoppede højt, siger Isabella til Realityportalen om uheldet, der altså koster hende en periode med gips på benet og tid i kørestol.



Christina fortæller, at Isabella i første omgang skal sidde i kørestolen de næste fem uger. Og det er ikke noget, hun jubler over.

– Det går op og ned med hende. Hun synes jo ikke, det er så fedt at blive bundet til en kørestol, da hun altid er ret aktiv, lyder det fra Christina.



Hårdt for datter – og for mor

Isabella har allerede fået lagt gipsen om to gange. Den første gang efter et døgn, fordi gipsen gav hende tryksår på hælen, mens hun torsdag i sidste uge også fik lagt gipsen om, da hun var til kontrol. Og det har ikke været nemt for den unge mor at se datteren have ondt.

– At se hende have så ondt, som hun har haft indtil nu, er så svært at bære – når læger har undersøgt benet, og den måde jeg fik hende hjem på efter uheldet. Det er sgu hårdt. Jeg har da grædt på hendes vegne og følt mig total magtesløs, fordi jeg ikke har kunnet smertedække hende – selv om hun får smertestillende, fortæller Christina.

– Det har rent ud sagt været det værste helvede for mig at se til og ikke kunne gøre andet end at støtte og nærmest være en slags sosu-hjælper for hende. For hun er udfordret.

Men der er intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.

– Det positive ved det er dog den alenetid, hun og jeg har haft sammen. Det har givet os begge meget, og på den kant er humøret højt, lyder det fra den unge mor.

​Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.