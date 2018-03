Nu kan Kia se frem til at blive mor på fuldtid.

Kia Sødergreen, der blev kendt som ‘Sugar’ i Kanal 5-serien ‘Kongerne’, har de seneste fem måneder gennemgået et sandt mareridt. Efter fødslen af sønnen Marcus, som hun har med ‘Kongerne’-kollegaen Walid ‘Knaldperlen’ Bechara, i september 2017, blev hun nemlig indlagt på psykiatrisk afdeling med en fødselsdepression.

Siden er det gået op og ned for realitydeltageren, der også var en tur forbi den lukkede afdeling efter en episode, hvor hun fik nok og bare gerne ville hjem. Efter en uges tid kom hun dog tilbage på den åbne afdeling, hvor hun siden har kæmpet for at få det bedre.



LÆS OGSÅ: Er der sex i ‘Divaer i junglen’?

Nu er der dog endelig godt nyt for reality-baben:

– Jeg har noget fantastisk at fortælle! Jeg begynder udslusning fra i dag, og det vil betyde, at der i nærmeste fremtid er en udskrivning til mig. I aften skal Walle og jeg i bio for at fejre det, skriver Kia på sin Instagram-profil.

LÆS OGSÅ: ‘Kongerne’-Kia trodser fødselsdepression: Vi vil have flere børn

Både glad og skræmt

Kia glæder sig meget til at få lov at være mere sammen med Walid og Marcus, men hun synes dog også, at den næste tid bliver lidt skræmmende.

– Det er bare fantastisk. Nu skal jeg begynde at være mere hjemme og sove hjemme. Jeg skal til at lære Marcus at kende, og vi skal øve os i at blive en lille familie. Jeg faktisk, det er lidt skræmmende også. Nu har jeg i over fem måneder været indlagt og pludselig fra den ene dag til den anden, skal jeg være mor. Så jeg er både glad og skræmt, fortæller hun til Realityportalen.dk og uddyber:

– Jeg er ved at få det bedre, da medicinen er begyndt at virke, og så arbejder vi kognitivt. Så det hele går i den rigtige retning, og engang i næste måned skulle jeg gerne blive helt udskrevet. Jeg glæder mig rigtig meget, selvom det også føles lidt, som om jeg skal være mor for første gang, hvilket er lidt skræmmende.

LÆS OGSÅ: Natascha Linea om Sidney Lee: Vi er ikke kærester, vi boller bare

Se det glædelige opslag nedenfor: