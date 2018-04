Reality-baben afslører, at hun har været sammen med en ganske særlig stjerne fra Hollywood.



Den velkendte realitystjerne Amalie Szigethy har efterhånden været single længe. Hun har tidligere fortalt, at hun leder efter den helt rette mand i sit liv, som både er god for hun og datteren Josephine Charlotte.

Når den nye sæson af ‘Forsidefruer’ i aften har premiere, afslører Amalie dog, at hun har hygget sig med en ganske særlig fyr.

– Det, Gunnvør og jeg har tilfælles, er, at vi er single-moms! Nu er ‘Forsidefruerne’ jo nærmest blevet en singleklub, da Jackie, Sarah Louise, Gunnvør og jeg singler. Så det kommer til at blive rigtig godt det her. Det kan jeg lugte, siger Amalie i afsnittet.

Hun betror sig til Gunnvør, da de to er i Marbella sammen:

– Skal du høre noget?, lyder det fra Amalie.

– Ja?, siger Gunnvør.

– Jeg har snavet med Leonardo DiCaprio i Los Angeles, udbryder Amalie.

– Uhh! Nu kommer sandheden på bordet, siger Gunnvør.

Se, hvilke sandheder der ellers kommer på bordet, når ‘Forsidefruer’ ruller over skærmen i aften klokken 20.00 på TV3 og Viaplay.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.