Selvom det ikke er længe siden, at Rachel kom hjem fra sit udvekslingsophold i Argentina, er hun nu klar til at rejse udenlands igen.

I tirsdags rullede første afsnit i 18. sæson af det populære TV 2-program ‘Årgang 0’ over skærmen, hvor vi fik et gensyn med Christian, Stephanie og Rachel.

Mens vi i programmet følger Rachels liv på udvekslingsophold i Argentina, ser hendes liv dog en del anderledes ud i dag. I sommers vendte hun nemlig hjem fra Argentina og flyttede ind på Birkerød Kostskole, hvor hun på gymnasiet, der ligger samme sted, går i 2.g på den internationale IB-linje.

LÆS OGSÅ: Tv-instruktør afslører: Slut med ‘Årgang 0’-serien, som vi kender den

LÆS OGSÅ: Geggo: Cengiz har ødelagt mit og Linses forhold

Det var dog ikke længe, at 17-årige Rachel kunne klare at være på dansk jord, idet hun inden længe rejser udenlands igen:

– Om to uger tager jeg til Rotterdam, hvor jeg skal besøge en ven. Og til min 18-års skal jeg til Island sammen med CISV, og senere i år skal jeg til Madrid med min klasse. Så der er allerede en del rejser at se frem til i mit år 2018. Det kan kun blive endnu et godt år, fortæller en glad Rachel, der dog ikke har planer om at forlade Birkerød Kostskole for alvor, før hun er færdig med gymnasiet:

– Det er bare ferier, jeg skal på. Jeg bliver boende her i Birkerød, indtil jeg er færdig med IB i sommeren 2019. Derefter har jeg planer om at tage et sabbatår, hvor jeg tænker, at jeg gerne vil ud at lave noget frivilligt arbejde et sted i verden. Jeg ved ikke, hvor eller med hvad, men jeg vil gerne lave noget produktivt. Jeg har også overvejet at tage ned at besøge mine venner og familie i Argentina, forklarer hun.

LÆS OGSÅ: ‘Årgang 0’-Christian afslører: Det bliver meget pinligt i den nye sæson

LÆS OGSÅ: Realitystjerne taler ud om hårdt år: Jeg er stadig i dyb sorg

Vil studere i København

Mens Rachels forældre, Theresia og Lars, bor i Aabenraa i Sønderjylland, hvor Lars er den lokale apoteker og Theresia arbejder som præst i Tyskland, har hverken Rachel eller storebror David, der også går på Birkerød Kostskole, planer om at flytte tilbage til Jylland lige foreløbigt.

– David bliver jo student til sommer, og så regner han med at studere på Copenhagen Business School eller Københavns Universitet efterfølgende. Så han skal snart til at finde en lejlighed eller kollegieværelse inde i byen, forklarer Rachel og fortsætter:

LÆS OGSÅ: Dansk realitystjerne taler ud: Jeg frygtede, at jeg skulle dø

LÆS OGSÅ: Realitydeltager taler ud om stofmisbrug

– Jeg tænker også selv, at jeg vil studere i København, når jeg skal læse videre. Jeg overvejer ret meget at læse enten jura eller journalistik. Måske jeg gerne vil være menneskerettighedsadvokat, det lyder ret spændende, synes jeg. Man kan læse det forskellige steder i verden, men jeg tænker, at det kunne være fint at starte i København i hvert fald.

Lige nu fokuserer Rachel dog på at nyde livet på kostskolen i Birkerød det næste halvandet år. Hun er meget glad for at gå der og har fået en masse gode venner.

LÆS OGSÅ: HOT NEWS: Så godt klarer ‘Årgang 0’-Emma sig

LÆS OGSÅ: ‘Årgang 0’-far får konstateret kronisk lidelse efter smertehelvede

LÆS OGSÅ: ‘Årgang 0’-Stephanie er blevet single



​Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.